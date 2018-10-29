Изображение нового iPad Pro 2018 года, которое появилось в сети, окончательно развеивает сомнения относительно внешности планшета.

Небезызвестный разработчик программного обеспечения для мобильных устройств Apple Гильермо Рэмбо обнаружил в исходном коде свежей бета-версии iOS изображение нового планшета Apple, которое дает нам лучшее представление о его внешности.

На изображении показан планшет в корпусе со скругленными углами и экраном “от кромки до кромки” с более тонкими симметричными рамками, как у новых iPhone, пишет The Verge.

Изображение подтверждает, что фирменная домашняя кнопка и дактилоскопический датчик канут в небытие. Предыдущие утечки указывали, что последний заменит система трехмерного сканирования лиц Face ID, которая сможет работать как в вертикальном, так и в горизонтальном режимах.

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Собственно, судя по изображению, толщина рамки достаточная, чтобы там можно было разместить набор камер и сенсоров, необходимых для работы Face ID.

Как известно, компания Apple проведет презентацию новой продукции 30 октября в Нью-Йорке.