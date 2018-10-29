Компания OnePlus в Нью-Йорке официально представила флагманский смартфон 6T.

Презентацию смартфона 6T от OnePlus пришлось перенести из-за мероприятия Apple 30 октября, пишет The Verge.

Производитель утверждает, что 6T имеет характеристики топовых смартфонов и доступную цену.

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Среди новшеств – OnePlus разработала собственную технологию разблокировки экрана Screen Unlock. Смартфон стал первым устройством компании с датчиком отпечатков пальцев, встроенным в экран, который срабатывает за 0,34 секунды.

Также, 6T имеет 6,41-дюймовый OLED-экран с разрешением 2340х1080 пикселей и соотношением сторон 19,5 к 9.

В новом смартфоне встроили двойную камеру с разрешением 16 и 20 Мп соответственно и апертурой f/1.7 для основной линзы.

Камеру оснастили оптической стабилизацией, также в ней появилась функция Nightscape для съемки в плохом освещении.

6T имеет аккумулятором на 3700 мАч с фирменной функцией быстрой зарядки.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 845 и Android 9.0 с оболочкой OxygenOS.

Продажи смартфона 6T начнутся в США и некоторых странах Европы 1 ноября. При этом американцы смогут обменять свой старый смартфон на новый OnePlus, сэкономив до половины стоимости.

OnePlus 6T будет стоить в США от $549 до $629 – в зависимости от комплектации.

Как известно, компания Apple проведет презентацию новой продукции 30 октября в Нью-Йорке.

Фото, видео: oneplus.com