Уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Загрязнение воздуха в Европе превышает нормы Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения, говорится в отчете EEA.

Основные источники загрязнения воздуха в Европе – автомобили, а также сельскохозяйственная деятельность, производство энергии, промышленность и деятельность отдельных домохозяйств.

Больше всего вредят здоровью твердые частицы, диоксид азота и концентрация озона, при том, что процент жителей, которые подпадают под их воздействие, несколько снижается.

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По данным экспертов, в 2015 году превышение уровня твердых частиц стало причиной преждевременной смерти около 422 тыс. человек в 41 стране Европы.

Тогда же воздействие диоксида азота вызвало около 79 тыс., концентрация озона – 17,7 тыс. преждевременных смертей.

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Фото: Leung Cho Pan/Dreamstime