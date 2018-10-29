PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Уровень загрязнения воздуха в Европе бьет антирекорд/

Уровень загрязнения воздуха в Европе бьет антирекорд

Уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Загрязнение воздуха в Европе превышает нормы Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения, говорится в отчете EEA.

Основные источники загрязнения воздуха в Европе – автомобили, а также сельскохозяйственная деятельность, производство энергии, промышленность и деятельность отдельных домохозяйств.

Больше всего вредят здоровью твердые частицы, диоксид азота и концентрация озона, при том, что процент жителей, которые подпадают под их воздействие, несколько снижается.

Читайте: Почти 2 тыс. случаев рака. Чем опасен смог и как предотвратить проблему

По данным экспертов, в 2015 году превышение уровня твердых частиц стало причиной преждевременной смерти около 422 тыс. человек в 41 стране Европы.

Тогда же воздействие диоксида азота вызвало около 79 тыс., концентрация озона – 17,7 тыс. преждевременных смертей.

Ранее Факты ICTV узнали причины климатических изменений и последствия глобального потепления для Украины.

Фото: Leung Cho Pan/Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Химические выбросы в Армянске: завод Титан возобновил работу
Почти 2 тыс. случаев рака. Чем опасен смог и как предотвратить проблему
Франкфуртская книжная ярмарка: что еще можно рассказать об Украине Европе
Вулкан
Европе грозит цунами: ученые предупредили об опасности вулкана Этна
Экокатастрофа в Крыму: жители Армянска сообщают о новых выбросах
Катастрофы не избежать. Землю ждет глобальная засуха
Онлайн-трансляції перевірок і публічний доступ: як позбутися шкідливих виробництв
Купили дом с сюрпризом. Опасный сосед отравляет все село под Луцком
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка