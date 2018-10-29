31 октября весь мир будет праздновать Хэллоуин или День всех святых. Считают, что именно в этот день исчезают границы между мирами живых и мертвых. Главные суеверия Хэллоуина – в материале Фактов ICTV.

По легендам, в ночь на 31 октября друиды собирались вокруг костра и приносили жертвы злым духам, чтобы задобрить их. А кельты верили, что в эту ночь духи умерших приходят из загробного мира. Чтобы не стать их жертвой, вечером люди выносили за порог дома пищу.

Сейчас Хэллоуин ассоциируется у нас с переодеванием и весельем, однако многие верят в мистические приметы.

Одежда

Чтобы сбивать с толку нечистую силу, которая приходит в живой мир охотится за душами, придумали ритуал переодевания в костюмы. К тому же, чем страшнее костюм, тем лучше.

В старину считалось, что если на Хэллоуин вывернуть одежду наизнанку и прогуляться задом наперед, то можно встретить настоящую ведьму или черта.

Освещение

Главный атрибут праздника – светильник Джека, то есть тыква с вырезанным лицом и свечой. Такие светильники на окнах дома помогают отпугивать злых духов. Считается, что нечисть боится тыквенного запаха и огня.

Однако мало поставить на окно тыкву, нужно обратить внимание на огонь внутри. Если свеча погасла – нечистая сила находится где-то рядом, а если свеча упадет – злые духи хотят погасить дома огонь.

Говорят, если трижды обойти вокруг дома с горящим факелом или Джеком в руках, это защитит жилье на целый год.

Животные

По приметам, на Хэллоуин оставлять дома черного кота нельзя – он принесет несчастье всей семье.

Кроме того, страшная судьба на Хэллоуин подстерегает летучих мышей. В некоторых странах их выгоняют с чердаков или уничтожают, считая слугами дьявола.

Если на Хэллоуин на крыше дома сидит сова, ее нужно прогнать – птица может напророчить покойника.

Стоит быть осторожным с пауками. Если ночью на Хэллоуин в доме появился паук, убивать его нельзя. Таким образом умерший родственник пытается предупредить о неприятности.

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Сны на Хэллоуин

Считается, что на Хэллоуин люди видят вещие сны. Вода, стекло или камни во сне принесут удачу, тогда как дождь, ураган и цветы – неприятности.

Гадание на Хэллоуин

На Хэллоуин духи становятся очень активными, поэтому именно в эту ночь девушки стремятся узнать свое будущее.

Например, для гадания на суженого можно взять красное яблоко, зажженную свечу в подсвечнике и зеркало. Выключите свет в помещении и поставьте свечу у зеркала. Смотрите в зеркало и параллельно ешьте яблоко или расчесывайте волосы. Суженый появится в отражении, стоя за спиной прорицателей.

Если во время гадания подсвечник вдруг упал, это свидетельствует о присутствии злых духов. Гадание следует прекратить.

Если вы до сих пор не решили, куда пойти на Хэллоуин, вам сюда.

Фото: Рixabay