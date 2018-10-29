Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания со сладостями и подарками встречали детей в Белом доме, предварительно украсив его к празднику Хэллоуина 2018.

Об этом пишет Business Insider.

Белый дом украсили тыквами, сеном и корзинами с овощами. Все действие происходило под “призрачную” музыку в исполнении военного оркестра.

Хоть Мелания и Дональд Трамп не стали надевать “страшные” образы, детки все были в различных костюмах.

Известно, что конфеты были завернутые в обертки с автографами президента США и первой леди.

Дональд Трамп не обошелся без шуток и взял у одной девочки в костюме египетской богини жезл и удав, что накладывает заклинания на фотографов, собравшихся вокруг.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Trick-or-Treat @WhiteHouse #Halloween2018⁠ Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus) 28 Окт 2018 в 7:03 PDT





Страшный Белый дом: Мелания и Дональд Трамп на Хэллоуин 2018 / 3 фотографии

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Фото: Mike Theiler-Pool/Getty Images