Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания со сладостями и подарками встречали детей в Белом доме, предварительно украсив его к празднику Хэллоуина 2018.
Об этом пишет Business Insider.
Белый дом украсили тыквами, сеном и корзинами с овощами. Все действие происходило под “призрачную” музыку в исполнении военного оркестра.
Хоть Мелания и Дональд Трамп не стали надевать “страшные” образы, детки все были в различных костюмах.
Известно, что конфеты были завернутые в обертки с автографами президента США и первой леди.
Дональд Трамп не обошелся без шуток и взял у одной девочки в костюме египетской богини жезл и удав, что накладывает заклинания на фотографов, собравшихся вокруг.
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Напомним, куда пойти на Хэллоуин 2018 в Киеве.
Фото: Mike Theiler-Pool/Getty Images