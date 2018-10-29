Главным атрибутом Хэллоуина, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября, является тыква. Из нее обычно делают Джека-фонаря со зловещей улыбкой, но можно придумать массу других изделий, которые украсят ваш дом в этот праздник.

Проявите фантазию и вырежьте, например, сову или домик, а если нет желания портить тыкву – просто разрисуйте или украсьте ее. А еще тыкву можно сделать из подручных материалов.

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Факты ICTV собрали для вас самые оригинальные идеи с пошаговой инструкцией.

Джек-фонарь из тыквы

Что нужно для поделки:

Тыква любого размера

Нож

Фломастер

Акриловые краски

Ложка

1. Отрежьте макушку тыквы и ложкой извлеките из нее внутренности.

2. Фломастером нарисуйте рожицу, которую далее будете вырезать из тыквы. Тут, как вам больше нравиться, – зловещую или улыбающуюся.

3. Возьмите тонкий кухонный нож и начните аккуратно вырезать. Возможно, понадобится и большой, и маленький нож, чтобы более четко вырезать некоторые детали из тыквы, такие как зубы и глаза. Также можно заранее распечатать на бумаге мордочку, приложить ее к тыкве и сделать нужные отметки.

4. Осталось вставить в тыкву свечку.



Сова из тыквы

Что нужно для поделки:

Тыква любых размеров

Обычная шариковая ручка

Белая акриловая краска

Губка

Острый нож

Дрель с тонким сверлом

1. Для начала наметим контуры совиной головы с помощью шариковой ручки. Не бойтесь ошибиться, потому что все равно тыкву будет тонировать белой акриловой краской.

2. После этого берем острый нож и аккуратно срезаем верхушку тыквы. Вычищаем семечки и мякоть.

3. Срезанную шляпку одеваем обратно на тыкву, и начинаем вырезать глаза и клюв. Сначала проделайте отверстия ножом, затем, сделайте края красивыми с помощью дрели. Можете сделать сову ажурной, проделав сверлом дырочки разного диаметра.

4. Берем белую акриловую краску и губкой тонируем всю поверхность тыквы. Вот и все, наша тыква в виде совы готова! Внутрь можно поставить свечку.

Карета из тыквы

Для поделки понадобится:

Широкая тыква

Маленькие тыквы (для колес), проволока или картон

Нож

Маркер или ручка

Толстая и тонкая проволока

1. Отрежьте макушку тыквы, удалите столовой ложкой внутренности и вырежьте окошки и дверь будущей кареты. Предварительно можно маркером нарисовать места, где будут двери и окна. При желании можно нанести орнамент на карете и вырезать его.

2. Чтобы сделать колеса кареты, можно использовать несколько материалов. Нарисуйте на листе толстого картона 4 круга одинакового размера и вырежьте их. Маркером можно нарисовать спицы. Картонные колеса можно также раскрасить. Кроме того, можно использовать и другие твердые овощи или фрукты. Такие колеса красиво выглядят, но быстро портятся. Сделать колеса из проволоки сложнее, но они прочные и долго прослужат. После того, как вы сплели из проволоки колеса, можете обернуть ее фольгой для красоты.

3. Чтобы соединить все 4 колеса используйте толстую проволоку, шпажки или ровные ветки. Сделайте по одному отверстию в центре каждого колеса и проденьте в него шпажку. Снаружи можете закрепить палочку пластилином, глиной или надеть бусину, гайку, чтобы колесо не слетело.

4. Пора ставить карету на колеса. Если несколько способов, как это сделать:

– Проткните шпажками нижнюю часть кареты, а потом вставьте колеса.

– Две пары колес можно скрепить шпажками или толстой проволокой крест-накрест. Получится основа, на которую можно поставить карету.

– В качестве основы для кареты можно использовать основу с похожей конструкцией от старой игрушки.

5. Чтобы тыква прослужила долго и не подсохла изнутри, можно набить ее смятой газетой или бумажными полотенцами. Такую тыкву можно сушить при комнатной температуре, избегая попадания на нее прямых солнечных лучей. Тыкву, которая уже подсохла, можно красить и украшать бусинами, стразами или другими элементами. Также внутрь кареты вставить маленькую куклу, которая будет играть роль принцессы. Вместо куклы можно поставить маленькую свечку и зажечь ее – карета будет красиво светиться в темноте.

Тыква с блестками

Если у вас нет желания, что-то вырезать из тыквы, есть масса идей, как сделать красивую поделку, используя блестки, акриловые краски и аксессуары.

Вам понадобится:

Тыква

Клей ПВА

Блестки

Кисточки

Губки (спонжи)

1. Возьмите кисточки и нанесите клей ПВА на некоторые участки тыквы.

2. С помощью губок нанесите на клей блестки. Тут можно экспериментировать с узорами – наносите клей так, чтобы получались разные линии и фигуры, после чего просто посыпайте блестки на места нанесения клея.

3. Вместо клея и блесток можно просто раскрасить белую тыкву акриловыми красками, рисуя разные узоры и фигуры.

Тыква в технике папье-маше

Если тыквы у вас нет, можно сделать ее из подручных материалов.

1. Берем большой воздушный шарик. Надуваем его, но неплотно. Обтягиваем тонкой веревкой.

2. Обклеиваем газетой или салфетками. Хвостик шарика не трогаем. Так мы сможем потом его сдуть и вытащить через полученное отверстие. Оставляем поделку сохнуть.

3. Придать фактуру тыквы поможет масса для лепки папье-маше. Даже если снаружи можно обойтись без слоя папье-маше, внутреннюю часть тыквы лучше обработать.

Ее приготовить несложно: возьмите бумагу или бумажные полотенца, порвите на мелкие кусочки и залейте горячей водичкой. Оставляете массу на несколько часов, затем добавляете клей ПВА и по желанию сразу гуашь нужного цвета.

4. Нанести папье-маше на внутреннюю и внешнюю части тыквы.

К слову, Факты ICTV собрали самые пугающие и стильные образы, которые могут украсить вечеринку на Хэллоуин.

Фото: prazdnikblog.info, semeynaya-kuchka.ru, lovelilycakes, mama.ireland, pinterest, womanvip, unsplash.