В 1991 году в Украине появилась секта Белое братство, которая принесла нашим гражданам много бед. Кто такие лидеры этого группировки и как им удавалось так воздействовать на сознание людей – далее в материале.

Не прошло и года со дня появления секты, как в полиции оказалось 10 тысяч заявлений на правонарушения секты. Дело в том, основатели секты обманным путем выманивали у людей деньги и драгоценности.

И что самое интересное, члены братства существуют до сих пор. Конечно, не в таком количестве, но все же они есть и продолжают обманывать.

Итак, пройдемся по ее основателям. Юрий Кривоногов – основатель Белого братства. Не простой инженер-кибернетик. Он – специалист в области психического воздействия на личность.

Марина Цвигур – жена основателя братства и участник секты.

В сюжете программы Утро в большом городе рассказали о сути деятельности секты и о ее лидерах подробно. Смотрите видео, чтобы не попасть в ловушку мошенников.

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К слову, в Киеве турфирма с хорошей репутацией оказалась аферистом.