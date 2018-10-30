Apple представила iPad Pro 2018. Характеристики, фото и цены гаджета – смотрите в материале сайта Факты ICTV.

Презентация Apple 2018 началась с MacBook Air и Mac mini.

iPad Pro 2018 представили позже.

Тим Кук начал с того, что за 2017 год продали больше iPad по всему миру, чем все другие производители ноутбуков продали ноутбуков.

К слову, онлайн-трансляция презентации Apple 2018 ведется и на сайте Факты ICTV.

Дизайн iPad Pro 2018

iPad Pro 2018 будет без кнопки “домой” и скошенных граней. Отсутствие кнопки означает появление жестов, как на iPhone X.

Гаджет получил всего три кнопки — две для громкости с торца, а также кнопка вкл/выкл сверху.

Apple уместил 11-дюймовый экран в те габариты, что ранее умещали лишь 10,5 дюйма.

iPad стал на 12% тоньше и на 25% меньше по объему.

Характеристики iPad Pro 2018

Теперь можно будет заряжать iPhone от iPad.

Face ID будет работать лучше, чем в iPhone. Вся система находится рядом с фронтальной камерой.

Процессор A12X Bionic. Он тоже 7-нанометровый, как и A12 Bionic, но он больше — в нем поместилось 10 миллиардов транзисторов, 7-ядерный чип для обработки графики и 8-ядерный центральный процессор.

Стилус Apple Pencil также представили. Он теперь примагничивается к краю экрана и заряжается без проводов. С ним будет легко и комфортно работать в Photoshop на iPad Pro.

157 слоев, файл на 3 ГБ, разрешение 12000 на 12000 пикселей — и изменение масштаба с перерисовкой происходит мгновенно.

А внешняя клавиатура-подставка теперь имеет два положения с разным наклоном экрана.













Apple представила iPad Pro 2018 – характеристики и цены / 7 фотографий

Цена и дата выхода iPad Pro 2018

Предзаказ – 30 октября.

Доступен с 7 ноября.

Цена от $799 за 11-дюймовую версию и $999 за 12,9-дюймовую.

Напомним, 12 сентября состоялась презентация новых iPhone от Apple. Компания показала три новых смартфона: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone Xr.