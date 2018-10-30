В Перми (РФ) умер кот Маркиз, ролик с которым превратился в мем.

Об этом изданию 59.ru сообщил хозяин кота Андрей.

Он умер еще в конце июня, но журналисты узнали об этом только 30 октября.

Под оригинальным видео, которое к этому моменту набрало 12 миллионов просмотров, хозяева указали причины смерти Маркиза и посоветовали чаще проверять своих животных у врачей.

– Маркиз прожил достойную кошачью жизнь. Оставалось два месяца до 16 лет: он сильно похудел, хотя ел больше, чем обычно. У него стали отказывать почки и печень, он перестал контролировать “туалет”. Обследование у врачей вывело сильную интоксикацию крови. Начались конвульсии и судороги, отказывался есть и пить. Капельница помогла ненадолго, ему стало плохо. Врачи сказали, что такое вылечить невозможно, можно было только продлить лекарствами, но в итоге он бы больше мучился. После сильного приступа решили его не мучить и усыпили. Расставание с котом было очень тяжелым, так как он был любимым членом семьи, – рассказал хозяин кота.

Маркиз появился в семье жителя Перми Андрея в 2002 году, к 10-летию его сына.

Примерно в 2003-2004 годах пермяк снял то самое видео: в гости зашел его друг с четырехлетней дочкой, на которую кот так живо и отреагировал.

– У меня три версии. Возможно, кот почувствовал что-то потустороннее и сверхъестественное. Вторая версия мне кажется более правдоподобной: кот просто впервые в жизни увидел такого маленького ребенка. Третья версия: может быть, девочка была похожа на кого-то, кто его обидел, — вспомнил Андрей.

В семейном кругу часто пересматривали видео с котом, но только в сентябре 2011 года решились выложить на YouTube.

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Ролик, названный NONONONO Cat, всего за несколько дней разошелся по соцсетям, а также попал в крупные мировые СМИ и на телевидение — от США до Японии. На YouTube и Reddit многократно обыгрывали видео с Маркизом.

Как следует из данных Google Trends, пик популярности NONONONO Cat пришелся на октябрь-ноябрь 2011 года.

Напомним, в марте звезда YouTube, кот-пианист Бенто умер в возрасте 9 лет.