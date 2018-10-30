Презентация Apple 2018 обещает быть весьма необычной. Когда, где и какие новинки покажет “яблочко” – смотрите в онлайн-трансляции сайта Факты ICTV.

Презентация Apple 2018 начнется 30 октября в 16.00 и пройдет не как обычно в театре имени Стива Джобса в Калифорнии, а в Оперном театре Говарда Гильмана в Нью-Йорке.

Ожидается, что Apple представит обновленный iPad Pro 2018 и обновленное поколение MacBook Air и Mac Mini, сообщает The Verge.

Кроме того, согласно многочисленным утечкам от ведущих аналитиков и инсайдеров, Apple готовит новый стилус Apple Pencil 2, может быть также представлен долгожданный iPad mini 5, полноценно обновленные наушники AirPods 2.

А недавняя находка в коде бета-версий iOS 12 указала на вероятность выхода новый iPhone. Согласно прогнозам, это может быть iPhone SE 2 или улучшенная версия iPhone 7.

Остается только ждать сегодняшней презентации, чтобы узнать, чем на самом деле планирует удивлять Apple.

Презентация Apple 30 октября 2018 – видео-трансляция

Презентация Apple 30 октября 2018 – текстовая трансляция

Прямая текстовая трансляция презентации Apple будет также проведена на этой странице.

Напомним, 12 сентября состоялась презентация новых iPhone от Apple. Компания показала три новых смартфона: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone Xr.

Сайт Факты ICTV сравнивал характеристики новых iPhone.

Фото: Apple