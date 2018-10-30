Презентация Apple 2018 обещает показать несколько новинок. Какие гаджеты приготовила компания Apple – читайте в материале Фактов ICTV.

Презентация Apple 2018 начнется 30 октября в 16.00.

Этот раз мероприятие пройдет в Бруклине, Нью-Йорк, а не в театре Джобса, как мы привыкли.

Ожидаем, что яблочко продемонстрирует нам iPad Pro 2018, а также обновленные MacBook и Mac Mini.

Но, традиционно, есть слухи и аналитика экспертов, касательно предполагаемых новинок Apple, которые компания может представить общественности сегодня.

Так, прогнозируется, что Apple также представит Apple Pencil 2, iPad mini 5, AirPods, iPhone SE 2 или даже современную версию iPhone 7.

Кстати, онлайн-трансляция презентации Apple 2018 будет на сайте Факты ICTV в текстовом формате с оперативными фото, видео, мнениями экспертов и публики.

Разберем ожидаемые новинки подробнее.

iPad Pro 2018

По истину главными гаджетами на грядущей презентации Apple считают планшеты iPad Pro 2018, что, как ожидается, получат грандиозное обновление.

Они должны были выйти еще в сентябре, но компания решила взять больше времени для подготовки презентации. Ну, что же, посмотрим, насколько это будет масштабно.

Фото: William Iven/Unsplash

MacBook

Эксперты уверенны, что Apple продемонстрирует обновленный MacBook.

Ожидается, что 12-дюймовая новинка получит лучшие характеристики, сверхтонкий корпус и некоторые утечки говорят, что у ноутбука может быть сканер отпечатков пальцев, который будет без сенсорной панели.

Фото: Luca Bravo/Unsplash

Mac Mini

4 года без обновлений. Ожидается, что на этой презентации компьютер будет кардинально обновлен.

Apple Pencil 2

iPad Pro 2018 может получить специальные стилусы с совершенно новым дизайном.

iPad mini 5

Долгожданная новинка. Ее можем смело ожидать на сегодняшней презентации, ведь об этом Ipad заявил аналитик Мин-Чи Куо, прогнозы которого, как мы помним, всегда сбывались.

Фото: Leone Venter/Unsplash

AirPods

Apple планировал выпустить наушники в этом году. Раз этого не случилось на презентации яблочка в сентября, то стоит ожидать сегодня.

Фото: Nikita Katsevich/Unsplash

iPhone

Конечно, компания может удивить, представив новый iPhone.

Недавно в коде бета-версий iOS 12 нашли данные двух ранее неизвестных моделей телефона.

Так что, не исключено, что мы получим одну или две новые модели.

Некоторые источники убеждены, что это будет iPhone SE 2 или современная версия iPhone 7.

Фото: Nigel Tadyanehondo/Unsplash

Напомним, 12 сентября состоялась презентация новых iPhone от Apple. Компания показала три новых смартфона: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone Xr.

Фото: Pojoslaw/Dreamstime.com