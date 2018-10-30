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Презентация Apple 30 октября 2018 – где и когда смотреть

Презентация Apple 2018 пройдет 30 октября в Оперном театре Говарда Гильмана в Нью-Йорке. Смотреть онлайн-трансляцию презентации Apple можно будет на сайте Факты ICTV.

Презентация Apple 2018 пройдет 30 октября в 16.00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляцию презентации на английском языке можно будет посмотреть на официальном сайте компании Apple.

На сайте Факты ICTV будет онлайн-трансляция презентации Apple 2018 на украинском языке, где мы соберем интересные факты о новинках Apple с фото, видео и их характеристиками.

На русском языке можно будет посмотреть прямую трансляцию популярного технического YouTube-канала Wylsacom.

Напомним, 12 сентября состоялась презентация новых iPhone от Apple. Компания показала три новых смартфона: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone Xr.

Фото: Apple

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