Приватбанк запустил сервис, который позволит украинским компаниям принимать платежи с помощью Apple Pay и банковских карт в мессенджере Telegram.
Приватбанк интегрировал свою платежную систему LiqPay в платежные методы Telegram Payments.
Это позволит принимать платежи с помощью Apple Pay и банковских карт в ботах мессенджера Telegram, сообщает пресс-служба банка.
Первыми украинскими ботами, которым ПриватБанк интегрировал новый сервис, стали @Railwaybot (бронирование и покупка железнодорожных билетов), а также @Opendatabot (мониторинг открытых данных Госреестра).
Читайте: Приватбанк открывает “супермаркет”: что это и как пользоваться
Новые инструменты оплаты позволят пользователям @Railwaybot покупать билеты на поезд в Telegram без перехода на веб-страницы билетного сервиса.
Платежный сервис в Telegram доступен всем пользователям последней версии мессенджера.
К слову, украинцы создали бота для мониторинга цен на гостиницы, который можно использовать в Telegram.
Фото: Getty Images