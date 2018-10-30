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Приватбанк запустил оплату покупок в Telegram

Приватбанк запустил сервис, который позволит украинским компаниям принимать платежи с помощью Apple Pay и банковских карт в мессенджере Telegram.

Telegram

Приватбанк интегрировал свою платежную систему LiqPay в платежные методы Telegram Payments.

Это позволит принимать платежи с помощью Apple Pay и банковских карт в ботах мессенджера Telegram, сообщает пресс-служба банка.

Первыми украинскими ботами, которым ПриватБанк интегрировал новый сервис, стали @Railwaybot (бронирование и покупка железнодорожных билетов), а также @Opendatabot (мониторинг открытых данных Госреестра).

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Новые инструменты оплаты позволят пользователям @Railwaybot покупать билеты на поезд в Telegram без перехода на веб-страницы билетного сервиса.

Платежный сервис в Telegram доступен всем пользователям последней версии мессенджера.

К слову, украинцы создали бота для мониторинга цен на гостиницы, который можно использовать в Telegram.

Фото: Getty Images

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