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Поздравления и подарки на Хэллоуин 2018

31 октября во всем мире будут праздновать Хэллоуин. Факты ICTV собрали лучшие поздравления и идеи для подарков.

В эту мистическую ночь принято наряжаться в костюмы различных персонажей и посещать вечеринки или выпрашивать конфеты.

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Ходя по квартирам, принято выпрашивать конфеты у хозяев простой фразой trick or treat (неприятность или угощение).

Мы же предлагаем более креативные поздравления, которыми можно развеселить своих друзей или тех счастливчиков, к которым вы решите заглянуть.

***

Адский праздник Хэллоуин,
Ведьмы, приведения,
С тыквы череп создадим —
Вам для поздравления!
Под окошко подойдем,
Только не пугайтесь,
За гостинцами идем —
С нами собирайтесь.

***

Ждет сегодня нас веселье,
Много смеха, настроенье.
Так должны мы погулять,
Чтоб всех демонов прогнать.
Чтоб жилось нам всем отлично,
Феерично, симпатично.
Ты наряд свой надевай,
Хэллоуин скорей встречай!

***

Отпугнуть вампиров страшных,
Вурдалаков, мертвецов
Я тебе желаю нынче
В хэллоуинский вечерок.
Изготовь светильник Джека
И спокойно спать ложись,
Пусть ни оборотень, ни ведьма
Не испортят тебе жизнь.

***

В Хэллоуин вам веселиться желаю
Наряды готовьте себе поскорей,
Пускай же злых духов они отгоняют,
Наденьте костюмы как можно страшней!
В канун всех святых пускай будет вам счастье,
Святые вам мир и добро принесут,
И сберегут от печалей, ненастья,
А все злые духи прочь пусть уйдут!

***

В Хэллоуин ты не скучай.
Чтоб был праздник веселей,
Маску быстро надевай
И иди пугать друзей!
Пусть от страха убегут,
Станут громко так кричать.
Иль конфет тебе дадут,
Будут тоже поздравлять!

Читайте: Кто ты на Хэллоуин – ТЕСТ

Что может быть лучшим подарком на Хэллоуин, чем сладости? Особенно если они сделаны своими руками или украшены в тематике праздника.

Превратите обычные леденцы в привидение.

Фото: Pinterest

Из туалетной бумаги можно сделать неплохую коробку для сладостей.

Фото: Pinterest

Окрылите ваши конфеты.

Фото: Pinterest

А если вы полны креатива, можете сами испечь и украсить праздничное печенье.

Фото: Pinterest

Кстати, страшная тыква на Хэллоуин на самом деле называется Светильником Джека. По легенде, такой фонарь помогал духам найти путь в чистилище.

Фото: Amarosy/Dreamstime

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