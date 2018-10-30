31 октября во всем мире будут праздновать Хэллоуин. Факты ICTV собрали лучшие поздравления и идеи для подарков.

В эту мистическую ночь принято наряжаться в костюмы различных персонажей и посещать вечеринки или выпрашивать конфеты.

Отмечаете Хеллоуин? Нет, я ж верующий

Иду на вечеринку

Пойду испугаю соседа

Да, уже несколько дней

Я уже в костюме Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Ходя по квартирам, принято выпрашивать конфеты у хозяев простой фразой trick or treat (неприятность или угощение).

Мы же предлагаем более креативные поздравления, которыми можно развеселить своих друзей или тех счастливчиков, к которым вы решите заглянуть.

***

Адский праздник Хэллоуин,

Ведьмы, приведения,

С тыквы череп создадим —

Вам для поздравления!

Под окошко подойдем,

Только не пугайтесь,

За гостинцами идем —

С нами собирайтесь.

***

Ждет сегодня нас веселье,

Много смеха, настроенье.

Так должны мы погулять,

Чтоб всех демонов прогнать.

Чтоб жилось нам всем отлично,

Феерично, симпатично.

Ты наряд свой надевай,

Хэллоуин скорей встречай!

***

Отпугнуть вампиров страшных,

Вурдалаков, мертвецов

Я тебе желаю нынче

В хэллоуинский вечерок.

Изготовь светильник Джека

И спокойно спать ложись,

Пусть ни оборотень, ни ведьма

Не испортят тебе жизнь.



***

В Хэллоуин вам веселиться желаю

Наряды готовьте себе поскорей,

Пускай же злых духов они отгоняют,

Наденьте костюмы как можно страшней!

В канун всех святых пускай будет вам счастье,

Святые вам мир и добро принесут,

И сберегут от печалей, ненастья,

А все злые духи прочь пусть уйдут!

***

В Хэллоуин ты не скучай.

Чтоб был праздник веселей,

Маску быстро надевай

И иди пугать друзей!

Пусть от страха убегут,

Станут громко так кричать.

Иль конфет тебе дадут,

Будут тоже поздравлять!

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Что может быть лучшим подарком на Хэллоуин, чем сладости? Особенно если они сделаны своими руками или украшены в тематике праздника.

Превратите обычные леденцы в привидение.

Из туалетной бумаги можно сделать неплохую коробку для сладостей.

Окрылите ваши конфеты.

А если вы полны креатива, можете сами испечь и украсить праздничное печенье.

Кстати, страшная тыква на Хэллоуин на самом деле называется Светильником Джека. По легенде, такой фонарь помогал духам найти путь в чистилище.

Фото: Amarosy/Dreamstime