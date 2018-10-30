Кто-то верит в призраков, а кто-то считает их предметом разыгравшегося воображения. Но Хэллоуин – время, когда оживают самые страшные кошмары. Факты ICTV собрали 7 приведений, попавших на видео с начала 2018 года.

Факты ICTV собрали 7 приведений, попавших на видео с начала 2018 года.

Призраки из замка

Фото: Mirror

Туристы из Плимута случайно сфотографировали двух призраков в старинном замке Тотнес (Великобритания). Они уверены, что на снимке братья, которые покончили с собой во время осады замка.

Необычное фото удалось сделать 7 апреля. 19-летняя Хлоя хотела сфотографировать живописный замок, но запечатлела две призрачные фигуры на лошадях.

Девушка убеждена, что ей удалось сфотографировать легендарных защитников Тотнеса. Согласно легенде, братья-рыцари защищали осажденную крепость, а когда оборона пала, покончили с собой, чтобы не попасть в руки врагам.

Серый человек

Во время репортажа об урагане Флоренс на видео попало привидение, первые упоминания о котором датируются 1822 годом.

В ролике можно увидеть, как на пристани ходит призрачная фигура, которую мистики называют призраком Серого человека.

Согласно местным приданиям, те, кто увидит Серого человека, выживут в ураган и сохранят целым свое имущество.

Легенды говорят о том, что Серым человеком стал влюбленный мужчина, который утонул в болоте на пути к своей возлюбленной. Спустя какое-то время он явился к девушке и приказал покинуть остров Паули, после чего его накрыл сильный ураган.

Прозрачный поезд

На станции железнодорожного вокзала в китайской провинции Баотоу видеокамера засняла почти прозрачный поезд-призрак. Его засняли 10 марта 2018 года.

На записи хорошо слышен гудок поезда, но самого поезда почти не видно. При этом на картинке различимы только огни передних фар, остальные части поезда и вагонов почти прозрачные. Призрак несколько секунд стоит на станции, а затем медленно уезжает.

По словам одного из работников станции, за 12 лет службы здесь он не видел ничего подобного.

Без ног и головы

В селе Бабаи, что на Харьковщине, камеры видеонаблюдения зафиксировали аномальное явление, похожее на привидение.

Призрака на перекрестке между двух сел случайно увидел водитель. Он бы и сам себе не поверил, если бы аномальное явление не зафиксировал видеорегистратор.

На снимках кажется, что вдалеке идет человек в белом халате, однако так кажется только на первый взгляд. Если присмотреться, то у загадочного объекта отсутствуют ноги, руки и голова.

Исследователи очень долго изучали видео и пытались его опровергнуть. Но не вышло.

Предполагают, что это аномальное явление пришло из Калифорнии – именно там были зафиксированы полупрозрачные ползучие существа. Они периодически попадали в поле зрение видеокамер.

Таинственный гость

В США в доме супругов Роберта и Паулины камеры видеонаблюдения зафиксировали паранормальные явления.

На камеру попал целый ряд необъяснимых явлений, включая движущуюся кружку или вылетающие резиновые перчатки. Барри утверждает, что его преследует незваный гость черного цвета, который не дает ему спать.

– Я видел эту тень три раза в доме, и каждый раз она пыталась спрятаться от меня. Однажды я, когда спускался по лестнице, почувствовал его присутствие позади себя и резко повернулся. Это была не моя тень, это было похоже на черную массу, – рассказывает он.

Стоит отметить, что такие вещи в доме семьи происходят не в первый раз.

Мистическая женщина

Эти пугающие кадры были сделаны в апреле 2018 года глубокой ночью на проселочной дороге в малайзийском штате Кедах. Водитель заснял, как его машину преследует мистическая женщина, которая в конечном счете оказывается прямо перед ним.

Привидение на корабле

По словам автора видео, он почувствовал, что за ним кто-то следит, но при этом вокруг никого не было. По мнению Тони Фергюсона, на верхней палубе корабля HMS Victory в Портсмуте ему удалось заснять призрака жены Нельсона. Причем увидеть привидение удалось только при повторном просмотре видео.

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К слову, ранее Факты ICTV писали, как украсить дом к Хэллоуину 2018.