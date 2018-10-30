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Как остановить международный терроризм – разработчики из Украины нашли способ

Международный терроризм держит в страхе все население мира – украинские разработчики придумали, как решить эту проблему.

Украинские разработчики представили ряд полезных изобретений для человечества.

Помахать мобильным телефоном у закрытых дверей так, чтобы все замки разблокировались.

В секунду – остановить многотонную фуру, несущийся прямо в толпу и с помощью электронного ружья обезвредить летающего шпиона – как это возможно, смотрите в сюжете Чрезвычайных новостей.

Читайте: Россия сознательно спонсирует терроризм и пытает людей – Климкин

Напомним, Трамп утвердил новую стратегию борьбы с терроризмом.

ФотоTim Käbel/Unsplash

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