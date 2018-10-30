Международный терроризм держит в страхе все население мира – украинские разработчики придумали, как решить эту проблему.
Украинские разработчики представили ряд полезных изобретений для человечества.
Помахать мобильным телефоном у закрытых дверей так, чтобы все замки разблокировались.
В секунду – остановить многотонную фуру, несущийся прямо в толпу и с помощью электронного ружья обезвредить летающего шпиона – как это возможно, смотрите в сюжете Чрезвычайных новостей.
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Напомним, Трамп утвердил новую стратегию борьбы с терроризмом.
Фото: Tim Käbel/Unsplash
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