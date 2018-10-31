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Элвис и Дарт Вейдер: как астронавты МКС празднуют Хэллоуин

В сети появились фото астронавтов МКС в костюмах в честь Хэллоуина.

Командир 57 экспедиции на Международную космическую станцию Александер Герст превратился в Дарта Вейдера, Сергей Прокопьев в Элвиса Пресли, а Серена Ауньйон-Ченселлор в охотника за привидениями.

– Страшный день в космосе. Экипаж Международной космической станции желает счастливого Хэллоуина, – подписал фото Александр Герст.

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Элвис и Дарт Вейдер: как астронавты МКС празднуют Хэллоуин / 2 фотографии

Читайте: Хэллоуин 2018: история и традиции праздника

Ранее Факты ICTV писали, куда пойти и где отпраздновать Хэллоуин 2018.

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