В сети появились фото астронавтов МКС в костюмах в честь Хэллоуина.
Командир 57 экспедиции на Международную космическую станцию Александер Герст превратился в Дарта Вейдера, Сергей Прокопьев в Элвиса Пресли, а Серена Ауньйон-Ченселлор в охотника за привидениями.
– Страшный день в космосе. Экипаж Международной космической станции желает счастливого Хэллоуина, – подписал фото Александр Герст.
Элвис и Дарт Вейдер: как астронавты МКС празднуют Хэллоуин / 2 фотографии
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Ранее Факты ICTV писали, куда пойти и где отпраздновать Хэллоуин 2018.
Фото: Alexander Gerst
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