Так, пока Samsung и LG откладывают выход давно анонсируемых смартфонов с гибким дисплеем, малоизвестная компания Rouyu Technology уже перехватила у них право первенства, сообщает Авто Центр.

Компания отметилась на международном рынке анонсом первого смартфона с гибким дисплеем FlexiPai.

Диагональ дисплея – 7,8-дюйма.

Толщина корпуса – 7,6 м.

В продаже смартфон появится в трех конфигурациях – с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной, а также ТОПовой в модификации 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Цена – до $1854

This is the “world’s first foldable screen phone” released by Rouyu Technology, which will use the Snapdragon 8150 processor, but its design is very rough, just to seize the “first”, this is a futures product. pic.twitter.com/M0v9o2z0Bw

— Ice universe (@UniverseIce) 31 октября 2018 г.