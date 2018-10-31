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Гороскоп на сегодня, 31 октября

Благоприятный день для созидательной деятельности, особенно той, которая создает ощущение наполненности.

Гороскоп

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Сегодня можно заниматься обустройством и декорированием дома, изучать и создавать предметы искусства, творить руками. Постарайтесь не лениться, но при этом спланировать свою деятельность так, чтобы она приносила удовольствие и была в радость. Хорошее время проявить великодушие и щедрость – прощение недругов, проявление милосердия и доброе отношение к окружающим помогут ощутить внутреннюю наполненность.

Неблагоприятно: подстригание ногтей. Благоприятно: надевание новой одежды, стрижка.

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К слову, мы также публиковали эксклюзивный гороскоп на ноябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.

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