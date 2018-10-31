31 октября во всем мире будут праздновать Хэллоуин – праздник, который наполнен мистикой, волшебством и загадками.
По большинству заведений планеты прокатится волна маскарадов, для которых многие уже давно подыскали себе костюмы.
Несмотря на то, какой костюм вы себе выберете – вампира, ведьмы, зомби – для завершения образа вам понадобиться подходящий макияж.
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Факты ICTV решили помочь вам определиться с выбором макияжа на Хэллоуин в домашних условиях.
Для того чтобы сделать макияж дома вам понадобится:
– краска для грима (аквагрим);
– косметика – тушь для ресниц, тональный крем, пудра, тени для глаз, румяна, помада;
– накладные ресницы;
– цветные линзы для глаз;
– парик или цветная пастель для окраски волос.
Отмечаете Хеллоуин?
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Невеста Франкенштейна:
Сшитая женщина из фрагментов мертвых тел… Жутко и оригинально.
Этот образ берет начало из одноименного фильма ужасов 1935 года. Классика так сказать.
Сломанная кукла:
Один из несложных и оригинальных образов. Кукольность лица выглядит очень красиво, необычно и страшно. Никаких бородавок и серой кожи – только небольшие трещинки…
Для воплощения потребуются накладные ресницы и милые бантики.
Образ зомби:
На одной половине лица выполняется обычный макияж с яркой помадой, идеальным тоном лица, а на другой стороне выполняется макияж зомби. Выглядит круто!
Образ вампирши:
Скорее всего это является самым простым и популярным образом. Находите накладные зубы с клыками, ярко-красную помада, белоснежную пудру – ваш образ готов.
Также можно выделить скулы коричневым цветом и сделать яркие стрелки, дополнив накладными ресницами.
Образ ведьмы:
Здесь есть 2 варианта, и ваш выбор зависит от того, как вы себе представляете ведьму. Это может быть ведьма с зеленой кожей, огромным носом и бородавкой или же сексуальная ведьма с бледной кожей и лукавым взглядом. В любом случае, дома можно сделать оба варианта.
Образ Харли Квинн:
После выхода Отряда самоубийц невероятно популярным образом стала девушка Джокера и просто красотка Харли Квинн. Если вы хотите современный образ, тогда обязательно запаситесь сине-красными тенями.
Образ Белой Королевы:
Еще один популярный образ, который появился после выхода фильма Алиса в Зазеркалье. К счастью, мы нашли видео, которое доступно расскажет и покажет, как перевоплотиться в героиню фильма.
Напомним, ранее Факты ICTV писали, где взять костюм на Хэллоуин и сколько он будет стоить.