31 октября весь мир празднует Хэллоуин. История и традиции этого мистического праздника – в материале Фактов ICTV.

В 9 веке, когда христианство распространилось на территории Великобритании, древние традиции смешались с традициями католического праздника – Днем всех святых – All Hallows Even. Позже его стали называть Hallowe’en, и, в конце концов получился современные Halloween (Хэллоуин).

История праздника

Хэллоуин является современным праздником, история которого началась много столетий назад на землях современной Великобритании и северной Франции.

Эти территории населяли кельтские языческие племена. Они делили год на две части – зимнюю и летнюю.

Согласно истории праздника, в течение всей зимы бог Солнца находился в плену у Соуина (Властелина мертвых и князя тьмы. – Ред.).

1 ноября кельты устраивали фестиваль Соуин. По древнему поверью, в эту ночь открывалась дверь в потусторонний мир, и обитатели ада проникали на землю. Ночью зажигались костры и приносились жертвы злым духам, чтобы умилостивить их.

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В начале нашей эры кельтскую территорию завоевали римляне, принеся с собой свои традиции. В конце октября за пиршественным столом древние римляне отмечали праздник – Фералии, посвященный памяти усопших.

Традиции праздника

Сегодня от этого праздника сталось множество веселых и увлекательных традиций.

В эту ночь принято надевать на себя костюмы призраков, ведьм и прочей нечисти и устраивать маскарады. В большинстве заведений мира придумывается развлекательная программа в стиле Хэллоуин с элементами маскарада, где пришедшие в костюмах посетители получают бесплатный вход, напиток или другие бонусы.

Главным символ Хэллоуина – тыквенная голова, который называется Светильник Джека. Он представляет собой тыкву, на которой вырезано зловеще улыбающееся лицо. Внутрь тыквы помещается зажженная свеча. Впервые светильники Джека появились в Великобритании, а изначально их делали из брюквы или репы. Светильник Джека символизирует окончание сбора урожая.

Также в эту ночь дети стучатся в дома с криками: Treat or trick! – Угощай или пожалеешь! Если вы не дадите детям деньги или сладости, то они могут жестоко пошутить над вами.

Праздник Хэллоуин в Украине

Для Украины Хеллоуин — новый праздник. Он давно привлекал украинцев своей мистичностью и уже успел стать для многих любимым праздником в году.

31 октября в Украине проводится огромное количество маскарадных вечеринок. В меню кафе появляются тыквенные пироги. А многие заведения устраивают ночи кино с фильмами ужасов или анимационными мультфильмами в таком же стиле.

Отмечаете Хеллоуин? Нет, я ж верующий 39%, 292 голоса 292 голоса 39% 39%

Иду на вечеринку 25%, 189 голосов 189 голосов 25% 25%

Пойду испугаю соседа 16%, 124 голоса 124 голоса 16% 16%

Да, уже несколько дней 12%, 87 голосов 87 голосов 12% 12%

Я уже в костюме 8%, 64 голоса 64 голоса 8% 8% Всего голосов: 756 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Ранее Факты ICTV писали, что нельзя делать на Хэллоуин.

Фото: pixabay, gettyimages.