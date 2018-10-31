Последний месяц осени может стать менее мрачным и более теплым и ярким, если правильно выбрать события для своего досуга. Киев ждут много увлекательных концертов, вечеринок и выставок. Стоит заранее спланировать расписание так, чтобы ничего не пропустить.

Киевляне в ноябре смогут сходить на концерт легендарного Стинга, послушать первоклассный рэп или оторваться под метал Stone Sour.

Также можно посетить фотовыставку музейного уровня от фотохудожников со всего мира.

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В этом месяце в Киеве выступят 2 любимые украинские группы – ДахаБраха и LATEXFAUNA.

Факты ICTV подготовили список лучших мероприятий ноября.

Glenn Hughes

Международный центр культуры и искусства

1 ноября, 19.00

Стоимость билетов: 749-2499 грн

Купить билеты можно тут

Бывший вокалист и басист легендарных Deep Purple Гленн Хьюз, также известный как Voice of Rock, выступит на сцене киевского Международного центра культуры и искусств с программой своих самых известных песен, которые записывал как в составе Deep Purple, так и во время сольной деятельности.

Вместе с Гленном в Киев приедет и бывший фронтмен блюз-хард-рок группы Whitesnake Берни Марсден, чтобы вместе со своей командой исполнить специальную программу Russian Jam – Made in Ukraine.

Photo Kyiv Fair

Chicago Central House

2 ноября, 12.00

Стоимость билетов: 100-200 грн

Купить билеты можно тут

Ярмарка Kyiv Photo Fair — 2018 представит выставку работ музейного уровня от фотохудожников со всего мира. Мероприятие будет посвящено развитию современного искусства в Украине в целом, и фотоискусству в частности. Кроме выставок фотографов и стендов всемирно известных галерей, на ярмарке посетителей ожидают лекции и дискуссии на тему арт-бизнеса в мире и Украине. Также для гостей мероприятия состоится коктейльная вечеринка.

Mustelide

Планетарій

3 ноября, 19.30

Стоимость билетов: 200-400 грн

Купить билеты можно тут

Волшебница электронной музыки из Беларуси Mustelide пожалует в Киев сыграть впечатляющую программу под куполом планетария в рамках своего проекта ARTSPACE. Музыка артистки имеет именно ту космическую необъятность, которая поможет гостю Запада ощутить звездное безграничие Вселенной. Слушателей ожидает невероятное шоу проекций под куполом планетария, что в сочетании с музыкой Mustelide подарит впечатления, которые останутся надолго.

Оргия Праведников

Atlas

10 ноября, 20.00

Стоимость билетов: 290-750 грн

Купить билеты можно тут

Группа Оргия Праведников везет киевской публике свою новую программу Бал Казановы. Рок-музыка, как и остальные жанры искусства в современном мире, не может стоять на месте, получая все новые формы донесения до публики, отражая новые горизонты видения художников. Любимые многими поклонниками хиты группы прозвучат в уникальной электронной аранжировке, которую артисты подготовили именно для этого выступления. Подобное шоу состоится только один раз — на сцене ночного клуба Atlas 10 ноября.

ДахаБраха

Национальный дворец искусств Украина

10 ноября, 19.00

Стоимость билетов: 1750-1950 грн

Купить билеты можно тут

Один из самых известных в мире, современная украинская группа мультиинструменталистов ДахаБраха готова подарить новую порцию своей мощной и глубокой музыки киевской публике. Этно-фолк в исполнении группы ДахаБраха имеет много граней, впитывая в себя лучшее от множества жанров и являет собой уникальный стиль, за который коллектив любят, как в Украине, так и далеко за ее пределами.

STING & SHAGGY

Дворец Спорта

14 ноября, 20.00

Стоимость билетов: 1790-9900 грн

Купить билеты можно тут

Этот концерт считают одним из самых ожидаемых событий года. В Киев едут легендарный Стинг и Шэгги, чтобы поделиться с украинцами любимыми песнями за все годы творчества, а также совместным альбомом 44/876, где 44 — телефонный код родной Стингу Британии, а 876 — код Ямайки, где родился Шэгги. Артисты посетят Украину в рамках своего европейского турне, и устроят динамичное шоу, которое покорило тысячи зрителей во всем мире.

Jah Khalib

Дворец Спорта

15 ноября, 19.00

Стоимость билетов: 590-3000 грн

Купить билеты можно тут

Казахского рэп-исполнителя Бахтияра Мамедова, выступающего под псевдонимом Jah Khalib, часто сравнивают с Дрейком. Он общается со своим слушателем на те же темы, что и остальные артисты во всем мире, но имеет собственный, изысканный и простой стиль, за который его любят сотни тысяч фанов.

На этот раз в Киеве на сцене Дворца Спорта Jah Khalib презентует свой новый, уже пятый, альбом E.G.O. Предыдущие альбомы сделали его одной из ведущих звезд русскоязычного рэпа, но артист продолжает расти над собственным уровнем.

Stone Sour

Stereo Plaza

18 ноября, 19.00

Стоимость билетов: 1499-5000 грн

Купить билеты можно тут

Кори Тейлор и Джоел Экман, участники легендарной группы Slipknot, имеют и второй проект, это — Stone Sour. До того, как Slipknot приобрел огромную популярность, проект Stone Sour находился в замороженном состоянии, только впоследствии начав набирать обороты. Однако эти обороты с самого начала дали значительные плоды — первые два альбома коллектива получили золотой и платиновый статус. Их музыка значительно отличается от жесткого и агрессивного грува Slipknot.

LATEXFAUNA

‘ATLAS

23 ноября, 20.00

Стоимость билетов: 250-700 грн

Купить билеты можно тут

Оригинальный украинский дрим-поп коллектив LATEXFAUNA выступит в конце осеннего сезона. Группа, ставшая любимцами меломанов еще до выхода своего дебютного альбома, давно заставила себя любить, и подпевать в унисон тысячи фанатов по всей стране.

На концерте 23 ноября они исполнят как старые, всеми любимые хиты, так и песни, которые прозвучат впервые. Также организаторы держат в тайне имя музыкального гостя выступит на разогреве у LATEXFAUNA, но нет сомнений, что этот артист будет не менее ярким и интересным.

Denzel Curry

‘Atlas

24 ноября, 19.00

Стоимость билетов: 690-1390 грн

Купить билеты можно тут

Поклонники Дензела Кари дождались, кажется, невероятного. Одна из самых ярких и оригинальных звезд современного хип-хопа везет в Киев свою новую пластинку ТА1300. Предыдущие два альбома Nostalgic 64 i Imperial получили как пылкую любовь поклонников, так и признание критиков.

Шоу обещает быть незабываемым, ведь Дензел известный своей мощной и агрессивной манерой исполнения, которая на живых выступлениях просто срывает слушателю крышу.

Напомним, после длительного перерыва группа Океан Эльзы вновь вернулась на сцену и выступила на главной арене страны НСК Олимпийский.