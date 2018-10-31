Хэллоуин празднуют ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. Куда пойти и где отпраздновать Хэллоуин 2018, расскажут Факты ICTV.

Хэллоуин празднуют 31 октября. Самое время подумать, как провести вечер и куда пойти в Киеве.

Киевский Бал у Воланда

Самая масштабная мистическая вечеринка сезона – Бал Сатаны по мотивам булгаковского Мастера и Маргариты.

Вас ждут 1100 метров мистического пространства для танцев, развлечений и незабываемых впечатлений; костюмированный бал для самых смелых; сеанс черной магии от Воланда и его свиты; фудкорт в стиле ресторана для членов Массолита; шоу-балет грешниц; выбор королевы Бала; авторские коктейли от Мастера и Азазелло; фотозоне с мистическими сюжетами, а также DJ-шабаш до утра и немало других сюрпризов от Булгакова.

Цена билетов от 700 грн. Купить билеты можно здесь.

Хэллоуин в цирке

31 октября и 1 ноября цирк превратится в жуткое заведение, где будут царить причудливые персонажи.

Посетители попадут в эпоху эскулапов и коновалов, которые господствовали в 17 веке и хотели завладеть человеческими сердцами, чтобы властвовать кумирами и жрецами во Вселенной.

Уникальный проект, созданный для тех, кто хочет с головой окунуться в атмосферу мистики и безумия.

Цена билетов от 100 грн. Купить билеты можно здесь.

HalloweenParty в Игроленд

Игроленд подготовил настоящую вечеринку для детей. Хэллоуин будут праздновать в Киеве, Полтаве, Днепре и Одессе.

В программе 31 октября: интерактивное шоу Монстр-сейшн, Вечеринка призраков, парад сказочных героев, лаборатория причудливой красоты.

Подробная программа здесь.

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Halloween Comedy Спектакль Вий

В Доме офицеров состоится спектакль по повести Николая Гоголя Вий. Сюжет повести – один из самых таинственных в классической литературе.

Вий – comedy-спектакль с неклассической версией гоголевской мистической повести. Неожиданный финал спектакля удивит даже тех, кто знает повесть Гоголя наизусть.

На сцене – танцы, остроумные выходки и черный юмор.

Цена билетов от 280 грн. Купить билеты можно здесь.

My Sting Tribute Show

Отличный вариант для тех, кто не очень любит мистику, но ценит хорошую музыку.

В Октябрьском дворце состоится грандиозное трибьют-шоу Sting, чьи хиты известны миллионам. Живой звук и более 50 человек на сцене!

В одном шоу встретятся Сергей Бабкин, Дмитрий Шуров (Pianoboy), Женя Галич (O.Torvald), MamaRika, KAZKA, Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко, Артем Пивоваров, Evgeny Khmara, Ivan NAVI, ALLOISE, DUDA и Mountain Breeze.

Музыкальное сопровождение обеспечит Kaska Records orchestra под руководством Валентина Корниенко.

Цена билетов от 290 грн. Купить билеты можно здесь.

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Фото: Gpointstudio/Dreamstime