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МАУ ужесточает порядок перевозки ручной клади

Авиакомпания с 15 января 2019 года изменяет нормы перевозки ручной клади, сократив количество предметов, разрешенных к бесплатной перевозке в салоне.

Международные Авиалинии Украины сократили количество предметов, разрешенных к бесплатной перевозке в салоне, до одного предмета верхней одежды и зонта, пишет Интерфакс-Украина.

Новые нормы перевозки ручной клади будут действовать для пассажиров, которые приобрели билеты с 1 ноября 2018 года для путешествия с 15 января 2019 года, и зависеть от базового тарифа и/или класса обслуживания, по которому куплен билет.

Так, пассажиры, которые приобрели билеты, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета одно место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Пассажиры, перевозящие зарегистрированный багаж и пассажиры эконом-премиум класса на дальнемагистральных рейсах смогут взять с собой на борт самолета два места ручной клади: одно место весом до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см и одно место весом до 5 кг и размерами не более 40х30х10 см (для размещения под сидением кресла впереди), а также верхнюю одежду и зонтик.

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Для бизнес-класса среднемагистральных рейсов доступны два места ручной клади: место весом до 12кг и размерами не более чем 55х40х20 см плюс место весом до 5 кг и размерами не более 40x30x10 см, а также верхняя одежда и зонтик.

Для бизнес-класса дальнемагистральных рейсов доступны три места ручной клади: два места общим весом до 15 кг и размерами не более чем 55х40х20 см каждое и одно место весом до 5 кг и размерами не более 40x30x10 см, а также верхняя одежда и зонтик.

Кроме того, начиная с 15 января 2019 года, каждый пассажир МАУ, независимо от класса обслуживания и тарифа получит возможность взять с собой еще одну дополнительную единицу ручной клади весом до 5 кг и размерами не более 40x30x10 см, предварительно оплатив ее перевозки сбор в размере EUR15 в аэропорту отправления.

Напомним, с 28-31 октября 3 авиакомпании осуществят в Украине 22 новых международных авиарейса.

Фото: Leyrigarcia/Dreamstime.com

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