Ученые получили быстрые и чрезвычайно мощные радиоимпульсы из космоса. Они предполагают, что это могут быть инопланетные сигналы.

Продолжительность сигналов до несколько миллисекунд, передает Phys.org.

Исследовать необычное явление стали ученые Университета Кертина.

Импульсы выбрасывают такое же количество энергии, какое Солнце в течение нескольких лет

Однако пока им не удалось выяснить точную причину. Есть два варианта: первый – это инопланетные сигналы, второй – гибель звезд.

Астрономы провели поиск источников быстрых радиовсплесков с помощью радиоинтерферометра ASKAP и антенной решетки Murchison Widefield Array (MWA).

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К слову, 1,9 и 11 марта этого года ученые зафиксировали похожие радиовсплески, которые ранее считались сигналами инопланетных цивилизаций.