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Новинки от Apple: когда старт продаж в Украине и цены

Продажи новых продуктов от Apple в Украине начнутся уже в ноябре. И уже стало известно о цене.

В частности, цена на Apple iPad Pro 11 стартует от 26 999 грн; Apple iPad Pro 12,9 – от 33 999 грн; Apple MacBook Air 13,3 Retina – от 39 999 грн; Apple Mac Mini – от 28 999 грн.

Читайте: Apple презентовала новый MacBook Air: характеристика и цены

Напомним, что вчера состоялась презентация новых продуктов от Apple. Факты ICTV вели онлайн-трансляцию, которую вы найдете здесь.

Также мы публиковали характеристики и цены iPad Pro 2018 от Apple. Известно, что iPad стал на 12% тоньше и на 25% меньше по объему. Теперь можно будет заряжать iPhone от iPad.

 

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