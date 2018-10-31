31 октября во всем мире будут праздновать Хэллоуин. Факты ICTV собрали лучшие поздравления и идеи для подарков.
В эту мистическую ночь принято наряжаться в костюмы различных персонажей и посещать вечеринки или выпрашивать конфеты.
Отмечаете Хеллоуин?
- Нет, я ж верующий 39%, 292 голоса292 голоса 39%39%
- Иду на вечеринку 25%, 189 голосов189 голосов 25%25%
- Пойду испугаю соседа 16%, 124 голоса124 голоса 16%16%
- Да, уже несколько дней 12%, 87 голосов87 голосов 12%12%
- Я уже в костюме 8%, 64 голоса64 голоса 8%8%
Ходя по квартирам, принято выпрашивать конфеты у хозяев простой фразой trick or treat (неприятность или угощение).
Мы же предлагаем более креативные поздравления, которыми можно развеселить своих друзей или тех счастливчиков, к которым вы решите заглянуть.
***
Адский праздник Хэллоуин,
Ведьмы, приведения,
С тыквы череп создадим —
Вам для поздравления!
Под окошко подойдем,
Только не пугайтесь,
За гостинцами идем —
С нами собирайтесь.
***
Ждет сегодня нас веселье,
Много смеха, настроенье.
Так должны мы погулять,
Чтоб всех демонов прогнать.
Чтоб жилось нам всем отлично,
Феерично, симпатично.
Ты наряд свой надевай,
Хэллоуин скорей встречай!
***
Отпугнуть вампиров страшных,
Вурдалаков, мертвецов
Я тебе желаю нынче
В хэллоуинский вечерок.
Изготовь светильник Джека
И спокойно спать ложись,
Пусть ни оборотень, ни ведьма
Не испортят тебе жизнь.
***
В Хэллоуин вам веселиться желаю
Наряды готовьте себе поскорей,
Пускай же злых духов они отгоняют,
Наденьте костюмы как можно страшней!
В канун всех святых пускай будет вам счастье,
Святые вам мир и добро принесут,
И сберегут от печалей, ненастья,
А все злые духи прочь пусть уйдут!
***
В Хэллоуин ты не скучай.
Чтоб был праздник веселей,
Маску быстро надевай
И иди пугать друзей!
Пусть от страха убегут,
Станут громко так кричать.
Иль конфет тебе дадут,
Будут тоже поздравлять!
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Что может быть лучшим подарком на Хэллоуин, чем сладости? Особенно если они сделаны своими руками или украшены в тематике праздника.
Превратите обычные леденцы в привидение.
Из туалетной бумаги можно сделать неплохую коробку для сладостей.
Окрылите ваши конфеты.
А если вы полны креатива, можете сами испечь и украсить праздничное печенье.
Кстати, страшная тыква на Хэллоуин на самом деле называется Светильником Джека. По легенде, такой фонарь помогал духам найти путь в чистилище.
Фото: Amarosy/Dreamstime