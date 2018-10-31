Ученые из Израиля утверждают, что сделали важный шаг в направлении создания экологически безопасных автомобилей с двигателями, работающими на водороде.

Об этом пишет Times of Jerusalem.

Сжигание водородного топлива давало бы необходимое количество энергии и не содержало углеродных парниковых газов. Это позволило бы остановить климатические изменения на планете.

Однако, есть проблема: чистый водород почти невозможно найти на Земле. А промышленная его добыча сегодня в большинстве случаев неэффективна и сопровождается выбросами большого количества углекислого газа.

Одним из главных потенциальных источников водорода считается вода.

Гипотетически можно расщепить ее молекулы на отдельные газы: водород и кислород. Они, в свою очередь, начали бы снова взаимодействовать между собой, что привело бы к выделению большого количества энергии и водяного пара. Однако, до настоящего времени ученые считали, что это невозможно сделать без затраты еще большей энергии, которую нужно сгенерировать каким-то другим способом.

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Команда исследователей из израильского Университета Бен-Гурион утверждают, что нашли способ, как можно дешево и быстро производить водородное топливо для автомобилей.

При этом, в предложенном ими химическом процессе используется солнечная энергия, а не изготовленная каким-то другим неэкологичным способом.

Ученые Арик Йочелис и Айрис Висоли-Фишер из Университета Бен-Гурион пояснили, что разработали химический механизм, при котором пероксид водорода (H2O2) фотохимически разбивается на два различных газа с помощью фотоэлектродов оксида железа (Fe2O3). В процессе используется доступная в природе солнечная энергия, что значительно удешевляет метод расщепления.

– Мы продемонстрировали, что механизм фотохимической реакции принадлежит к семейству химических реакций, за которые профессор Герхард Эртль получил Нобелевскую премию по химии десятилетие назад. Наше открытие расчищает путь для новых стратегий фотохимических процессов, – сказал Йочелис.

Ранее австрийский автогонщик Герхард Платтнер рассказал о секретах, которые помогут снизить расход топлива.