Майнинг биткоина в течение 16-22 лет может повысить глобальную температуру на Земле на 2°C.

Биткойн требует огромного количества энергии для запуска компьютеров, которые обеспечивают запись транзакций.

Исследователи выяснили, что в прошлом году производство биткойна стало причиной выброса более 69 млн т углерода – чуть более 1 % от всех выбросов от производства энергии во всем мире.

Ученые также рассмотрели уровень принятия других инноваций в США – кредитных карт и посудомоечных машин.

Выяснилось, что если принятие биткоина будет совпадать с показателями этих технологий, то через 16-22 года температура на Земле повысится на 2°C.

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По словам ученых, массовое внедрение возобновляемых источников энергии во всем мире или специально для разработки криптовалюты могло бы смягчить климатические эффекты биткоина.

Другой вариант решения этой проблемы – снижение стоимости биткоина. Исследователи уверены, если он станет не рентабельным, проблема решится сама собой.