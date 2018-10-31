Майнинг биткоина в течение 16-22 лет может повысить глобальную температуру на Земле на 2°C.
Биткойн требует огромного количества энергии для запуска компьютеров, которые обеспечивают запись транзакций.
Исследователи выяснили, что в прошлом году производство биткойна стало причиной выброса более 69 млн т углерода – чуть более 1 % от всех выбросов от производства энергии во всем мире.
Ученые также рассмотрели уровень принятия других инноваций в США – кредитных карт и посудомоечных машин.
Выяснилось, что если принятие биткоина будет совпадать с показателями этих технологий, то через 16-22 года температура на Земле повысится на 2°C.
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По словам ученых, массовое внедрение возобновляемых источников энергии во всем мире или специально для разработки криптовалюты могло бы смягчить климатические эффекты биткоина.
Другой вариант решения этой проблемы – снижение стоимости биткоина. Исследователи уверены, если он станет не рентабельным, проблема решится сама собой.
Ранее стало известно, что уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения.
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