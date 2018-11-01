Большинство украинцев все таки предпочитают употреблять в пищу мясо, но может даже в вас живет альтер эго?
Сегодня, 1 ноября, отмечается Международный день вегана.
Веганы, в отличие от вегетарианцев, исключают из своего рациона не только мясо и рыбу, но и любые другие продукты животного происхождения – яйца, молоко, мед. Также они не носят одежду из кожи, меха, шерсти, шелка и не пользуются продуктами, которые тестировали на животных.
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Среди нас много ярых мясоедов, однако иногда что-то меняет наши взгляды и салат становится главным блюдом в рационе. Факты ICTV предлагают пройти тест и определиться кто вы на самом деле.
Ранее Факты ICTV писали чем отличаются веганы от вегетарианцев.
Фото: unsplash.
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