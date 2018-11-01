Гороскоп на ноябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на ноябрь составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Вам сопутствует везение в этом месяце, повышается ваша творческая активность. Вы ощущаете легкость в выражении чувств, повышается сила влияния на партнера.

Этот период при необходимости можно использовать для улучшения отношений с братьями и сестрами, младшими родственниками. Совместная интеллектуальная деятельность приносит удовольствие. Успешно складываются отношения с детьми, этот период можно использовать для занятий с ними, развивающих игр. При необходимости вы можете с успехом взять на себя роль лидера в семье или в паре.

Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства. Хорошее время для участия в конференциях, для выступлений на публики. Вы сможете договориться с начальством, властями, эффективно высказать свои идеи, соображения, обрисовать свою позицию и интересы. Удачно сложатся командировки, посещение общественных мест и мероприятий. Знания и сведения, которые вы получите в этот период, отложатся надолго, и вы сможете ими успешно воспользоваться.

Вы выглядите уверенно, заражаете творческим и деловым азартом, являетесь хорошим примером для младших служащих. Благоприятный период для реорганизаций на службе с целью повышения производительности труда, внедрения передовых методов, для переориентации на новый вид деятельности.

Гороскоп для Тельцов

До середины ноября напряженный период, создаются различные препятствия и помехи, возникают затруднения, споры и конфликты. В этот период происходят самые важные события в вашей жизни, но плохое настроение, физическая слабость может вам помешать. А это спровоцирует не­ожиданные расходы, принесет разочарования.

Возрастает стремление к конкуренции, ваше импульсивное поведение, необдуманные поступки и бурное выражение протеста могут значительно помешать в делах. Вы часто злитесь, хотите навязать свою волю, утвердить свое мнение и интересы, поэтому можете впасть в немилость начальства, а компаньоны просто не поймут вас. Опасайтесь разрешения конфликтов с помощью силы, избегайте драк. Физическое перенапряжение и бурные эмоциональные проявления ведут к физическому и эмоциональному истощению. Период характеризуется ссорами в семье или в паре по вашей вине или даже разрывом.

Эгоизм и повышенная конфликтность может очень помешать вам при обсуждении проектов, заключении сделок и договоров. Неосмотрительные финансовые операции приведут к потерям и сожалениям.

Гороскоп для Близнецов

Представителям этого знака зодиака придется сложно весь месяц. Данный период может представлять собой пик достижений или крушение надежд: в любом случае наблюдается кульминационный момент в вопросах карьеры, поворот к худшему или лучшему. Не форсируйте события. Лучше расслабьтесь и плывите по течению, пусть все идет естественно.

Упорство, требовательность, заносчивость только ухудшат ситуацию. Удача улыбнется вам, если вы предоставите ей возможность выбрать путь и темп, и отвернется от вас, если вы начнете подстегивать ее и искушать судьбу. Наиболее рационально заняться в этот период домашними делами – больше действий, меньше разговоров и соответственно конфликтов.

Возможен переезд в другой дом или город, или другие важные для личной жизни решения. Новым начинаниям сопутствует удача, если они хорошо обдуманы и не обусловлены случайными эмоциональными порывами. Удачное время для новых краткосрочных дел, связанных с вашими долговременными планами.

Гороскоп для Раков

Благоприятный месяц, особенно до 23 ноября. Повышается уверенность в себе, энергия и инициативность. Подходящее время для самореализации, развлечений, занятий с детьми. Вероятны какие-то события, которые улучшат ваше настроение. В делах будет сопутствовать удача, а творческих людей ждет поток новых идей.

В плане здоровья – увеличится жизненная сила и активность. Участие в спортивных мероприятиях, активный отдых и общественно-полезный труд в этот период принесут результат. Возрастает поддержка сотрудников и партнеров, вы сможете заслужить похвалу от начальства, активно воздействовать на мнение компаньонов по бизнесу.

Хороший период для заключения сделок и договоров, открытия новых предприятий и конструктивной реорганизации старых. Наметьте на этот период официальные визиты, посещение вышестоящих и официальных организаций, переговоры и ответственные выступления.

Гороскоп для Львов

Первая половина месяца достаточно напряженная. Решение деловых и производственных вопросов сопровождается личным противостоянием, столкновением мнений и интересов. Возрастет стремление к лидерству, активность в профессиональных и политических делах. Вероятны негативные изменения в отношениях с начальством, сотрудниками, властями. Избегайте переговоров и совещаний, ответственных выступлений, заключения сделок и крупных трат. Все это может привести к сокрушительным финансовым потерям.

Следует соблюдать осторожность при работе с различными инструментами, при использовании колюще-режущих предметов, огня.

Вторая половина ноября более спокойная. Благоприятно решаются дела, связанные с переоформлением, реконструкцией, возобновлением утерянных связей и контактов.

Гороскоп для Дев

Все важные дела постарайтесь успеть сделать в первой половине месяца. В этот период ваши жизненные силы и трудоспособность достаточно высоки. Различные импульсы извне и собственные идеи будут теперь приведены в действие. Удачный период для решения важных деловых вопросов. Используйте это время для финансовых операций и вложения денег. Повышается вероятность повышения по карьерной лестнице или получить премию.

Удачный период для решения проблем и устранения препятствий в любви и семейных отношениях. Развлечения и общественные мероприятия создадут ощущение свежести чувств, доставят приятные впечатления, добавят красок в угасающие отношения. Если воспитание детей и их развитие вызывают сложности, воспользуйтесь этим временем для занятий и игр, укрепления связи с детьми, утверждения родительского авторитета.

Во второй половине месяца, возможны слухи, неприятные разговоры, порочащие ваше имя, подрывающие ваш авторитет, а также дезинформация. Следует внимательно относиться к документам и важным бумагам, так как они могут потеряться.

Гороскоп для Весов

Весам сопутствует удачное стечение обстоятельств во всех делах. В этот период вы ощутите бодрость духа, повышение душевной и физической энергии, подъем настроения и прилив жизненных сил.

Это идеальный период для дружеского общения, для любви, брака и семейной жизни, для всего прекрасного и эстетичного, для социальной активности. Возрастает ваша обаятельность и физическая привлекательность, и вы можете воспользоваться этим при установлении контактов с противоположным полом, будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры. Вы склонны больше уделять внимание вашему имиджу, внешности. Особенно благоприятным можно считать соединение, заключение союза.

Эти дни будут благоприятными для покупки вещей, а также для улаживания общественных и финансовых дел. Период благоприятен для воздействия на публику, повышения популярности. Возможен определенный финансовый успех, получение прибыли.

Гороскоп для Скорпионов

Повышенная сила, энергия, активная инициатива и предприимчивость, приводит к улучшению внешней ситуации. Появляются перспективы на успех и удачу в жизни, поддержка окружаю­щих, радость от работы, выдержка и настойчивость. Хорошая сопротив­ляемость организма к болезням. Благоприятный период для начинания новых дел и предприятий.

В этот период, вы особенно притягательны для противоположного пола, ваше внутреннее Я получит поддержку, вы почувствуете себя увереннее и будете убеждены, что ваши усилия не пропадут даром. В свою очередь к вам притянутся люди и успех, которых вы давно добиваетесь.

Гороскоп для Стрельцов

Для вас это начало очередного цикла и достаточно удачного. Воспользуйтесь позитивным потенциалом этого период, поверьте в себя. Высокая самооценка и сила воли побуждают вас к самовыражению в самом позитивном отношении.

Сейчас хорошо задать себе главные жизненные вопросы:

– Насколько близко вы к идеалу? Ощущаете ли вы себя счастливым? Добились успеха и процветания?

Сосредоточьтесь на своих желаниях и мечтах, подумайте, куда идете.

Гороскоп для Козерогов

В начале месяца у вас могут возникнуть принципиальные разногласия с окружающими по поводу различных суждений. Избегайте преувеличивать свою значимость в компаниях.

Уже со второй недели ноября обстоятельства предоставят вам возможность усилить физическую активность, стать более решительными в достижении целей и быстрее осуществить поставленные задачи. Займитесь спортом или другой деятельностью, которая поможет вам обрести форму, укрепить здоровье и повысить уверенность в себе.

Обстоятельства позволят удовлетворить свои желания. Готовность помогать ближним благоприятно отразятся на вашей репутации. Начальство будут склонно поддержать вас – это шанс продемонстрировать свои возможности. В это период просьбы об одолжениях будут выполнены.

Гороскоп для Водолеев

Первая половина месяца – непростой период. Успех зависит от вашей способности или желания противостоять чужим требованиям. Однако вы способны достичь и достигнете поставленных целей, если сумеете преодолеть раздражение и разочарование. В этом вам поможет составление стратегического плана действий и убережет вас от эффекта неприятных сюрпризов.

Уже с середины ноября ситуация немного улучшится, ваши усилия приведут к успеху. Не бойтесь защищать свои убеждения и принципы.

Гороскоп для Рыб

В период до 23 ноября вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Возрастает стремление к лидерству, занятию ведущих постов. Вы самоуверенны, легко решаете финансовые проблемы, можете провернуть не одну удачную сделку. Воспользуйтесь этим временем для участия в финансовых операциях, вкладывайте деньги. Для вас открываются новые перспективы, необходимо заниматься самообразованием.

Вы почувствуете гармонию тела и духа. Возрастает жизнеспособность, энергичность, активность. Примите участие спортивно-оздоровительных мероприятиях. Общение с детьми и близкими людьми значительно улучшат ваше самочувствие и ощущение значимости для окружающих. Возрастание сердечности, доброжелательности и дружелюбия помогут вам избавиться даже от затянувшихся конфликтов с любимыми или членами семьи. Воспользуйтесь этим временем для гармонизации отношений с супругом, с детьми, с любимым человеком.

После 22 ноября вы окажетесь в некотором напряжении, решение многих вопросов будет затягиваться, вероятны ошибки в бумагах и документах, конфликты и недоразумения с другими людьми. Поэтому постарайтесь сконцентрироваться и сделать все важные дела в первой половине ноября.