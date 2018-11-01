Гороскоп на сегодня, 1 ноября, прогнозирует, что день не подходящий для начала важных событий и проектов.

Гороскоп на 24 октября публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Энергии дня могут провоцировать на конфликты, резкие разговоры, споры. Возможны эмоциональные взрывы или подавление своих активных реакций.

На сегодня хорошо запланировать очистительные процедуры, уборку, разбор завалов, любое физическое мероприятие, направленное на очищение, поможет очистить и пространство внутри.

Весьма полезно заглянуть внутрь и разобраться с тем, что происходит на глубинном уровне, а не устраивать разборки снаружи. Может возникнуть интерес к мистическому, весьма подходящи сегодня занятия кундалини йогой.

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Уделить внимание здоровью и прислушаться к языку тела так же сегодня будет на пользу.

Если какая-то часть тела дает о себе знать, найдите время, чтобы немного позаботиться о себе, своем здоровье.

Вечернее время желательно посвятить спокойным медитативным занятиям и любым процедурам, направленным на успокоение нервного напряжения. Детям, возможно, придется оказывать дополнительную поддержку и заботу.

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