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Лаборатория Вдохновения Я смогу!: звездные спикеры едут в Харьков

Лаборатория вдохновения Я смогу! в Харькове будет включать 4 интерактивные панели.

3-го ноября Харьков посетят Елена Фроляк, Анастасия Деева, Яника Мерило и другие звездные спикеры в рамках Лаборатория вдохновения Я смогу!.

Громкий и яркий проект Я зможу! уже соединил десятки звездных менторок с молодыми девушками-новичками со всей Украины.

В Харькове наставницы проекта и приглашенные спикеры будут вдохновлять участников лаборатории, рассказывать собственные истории успеха, делиться профессиональным опытом.

Мероприятие включает 4 интерактивные панели: медиа, пиар, публичное управление и администрирование, и общественный сектор.

Самые активные участники смогут приобщиться к новым активностей в рамках проекта Я смогу!.

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Организаторы: проект Я смогу! Фонда Елены Пинчук при поддержке Фундации Кока-Кола и по инициативе ОО Линк, Молодежного совета при Харьковском городском голове, Офис реформ Харькова.

Детали мероприятия:

Время и дата: 3 ноября (суббота). Начало в 10.00.

Место: Харьковская Школа Архитектуры. Адрес: ул. Конторская, 5. Харьков.

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