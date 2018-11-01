PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Цепная реакция: как австралиец объединяет украинцев на Черкащине/

Цепная реакция: как австралиец объединяет украинцев на Черкащине

Почти каждый из нас, украинцев, перекладывает ответственность за качество своей жизни на власть и политиков. А вот австралиец Томос Брунер живет по-другому принципу. Об этом далее в материале.

О ложности позиции “моя хата с краю” и пользе умения объединяться в спецпроекте программы Вікна-новини на СТБ Цепная реакция.

Согласно статистике, активными себя считают лишь 7% украинцев, 28% опрошенных свою пассивность оправдывает нехваткой времени, 23% – уверены, что совместная деятельность ничего не изменит.

А зря. Успешные страны, лидеры мира – это те, где почти 100% граждан группируется вместе.

Вот австралиец считает, что объединяться нужно на всех уровнях: от собственной многоэтажки до села и города. Он пытается запустить цепную реакцию объединений в Украине из райцентра, где имеет ферму.

Он устанавливает билборды вдоль дороги на Черкащине, которыми призывает посещать музей композитора Петра Чайковского в городе Каменка. Он даже хочет создать Общество друзей музея.

Подробнее об инициативе иностранца в городе Каменка в сюжете.

Читайте: В Париже запустили “цепь голодающих” в поддержку Сенцова

К слову, объединение может даже спасти жизнь. В Эмералд-Айл (штат Северная Каролина, США) д есятки человек  выстроились в человеческую цепь, чтобы спасти утопающих.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Под Жашковом группа детей попала в ДТП, погибла девочка
Салон красоты и роботокласс – современные села Черкасской области
На Черкащине авто столкнулись лоб в лоб. Есть пострадавшие и погибший
У Жашкові врятували дятла
Запутался в электропроводах. На Черкащине пожарные спасли дятла
Разорваны органы и выбита печень – на Черкащине подросток изнасиловал женщину
Напал после замечания: в Черкасской области депутат избил супругов
В дендропарке Софиевка поймали маньяка
Пожежа
В Черкасской области сгорел дом с многодетной семьей
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка