Почти каждый из нас, украинцев, перекладывает ответственность за качество своей жизни на власть и политиков. А вот австралиец Томос Брунер живет по-другому принципу. Об этом далее в материале.

О ложности позиции “моя хата с краю” и пользе умения объединяться в спецпроекте программы Вікна-новини на СТБ Цепная реакция.

Согласно статистике, активными себя считают лишь 7% украинцев, 28% опрошенных свою пассивность оправдывает нехваткой времени, 23% – уверены, что совместная деятельность ничего не изменит.

А зря. Успешные страны, лидеры мира – это те, где почти 100% граждан группируется вместе.

Вот австралиец считает, что объединяться нужно на всех уровнях: от собственной многоэтажки до села и города. Он пытается запустить цепную реакцию объединений в Украине из райцентра, где имеет ферму.

Он устанавливает билборды вдоль дороги на Черкащине, которыми призывает посещать музей композитора Петра Чайковского в городе Каменка. Он даже хочет создать Общество друзей музея.

Подробнее об инициативе иностранца в городе Каменка в сюжете.

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К слову, объединение может даже спасти жизнь. В Эмералд-Айл (штат Северная Каролина, США) д есятки человек выстроились в человеческую цепь, чтобы спасти утопающих.