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В помощь аллергикам: в США разработали кота-робота

Компания Petoi (США) разработала кота-робота Nybble, которого можно обучать трюкам. На реализацию проекта удалось собрать $60 тысяч.

Об этом сообщает Politekа.

Nybble работает на платформе с открытым исходным кодом: пользователь может управлять им, обучать новым трюкам или установить на него микрокомпьютер Raspberry Pi.

Движения Nybble управляются с помощью микроконтроллера, совместимого с аппаратной платформой Arduino. В нём хранится мышечная память робокота, которая помогает ему двигаться. Raspberry Pi дополнительно помогает роботу слышать, видеть и думать.

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Детали Nybble выполнены из дерева. За $200 инвесторы на IndieGogo получат одного кота, за $390 — двух, а за $245 – робокота и дополнительную плату NyBoard, с помощью которую можно построить своего робота.

Поставки Nybble запланированы на апрель 2019 года.

К слову, всемирно известная робот-женщина София приехала в Киев и провела пресс-конференцию.

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