Погода в ноябре будет довольно теплой и туманной. Первый снег следует ожидать только в конце месяца.

– 1 ноября и до конца недели в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса. 3 и 4 ноября возможно пройдет небольшой дождь в западной части Украины и на севере, – отмечает синоптик Наталья Диденко.

В начале следующей недели температура воздуха в дневные часы составит +12 …+ 18 градусов, на севере и на востоке – +9 …+ 15 градусов.

– В ноябре украинцам стоит приготовиться к температурным качелям: с 1 по 5 ноября будет плюсовая температура, но уже в последующие 3 дня ударят ночные морозы. В последующие 3 дня столбики термометров снова поднимутся до плюсовых отметок. И такие перепады будут вплоть до 23 ноября, – рассказывает народный синоптик Леонид Горбань, передают Факты.

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Существенное похолодание придет в Украину 23 ноября и продержится около 5 дней. 28 ноября стоит ожидать потепления и осадков в виде мокрого снега или дождя.

Первый настоящий снег в Украине выпадет 27 ноября, но уже на следующий день он растает.

Ранее Факты ICTV писали, что на Францию обрушился сильный снегопад. Около 1400 человек оказались заблокированными на дороге.

Фото: unsplash.