Поп-певец Майкл Джексон возглавил рейтинг самых богатых покойных знаменитостей.
Рейтинг составил журнал Forbes.
Первое место занял Майкл Джексон. Его творчество принесло доход на сумму 400 млн долларов.
На втором месте – певец Элвис Пресли (40 млн долларов).
Третью позицию занимает гольфист Арнольд Палмер (35 млн долларов).
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Также в десятке присутствуют регги-музыкант Боб Марли (23 млн долларов), актриса Мэрилин Монро (14 млн долларов), певец Прінс (13 млн долларов), музыкант Джон Леннон (12 млн долларов).
К слову, первые четыре строчки в списке самых высокооплачиваемых актеров телевидения по версии Forbes заняли актеры телесериала Теория большого взрыва.
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