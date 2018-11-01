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Топ-3 самых богатых умерших знаменитостей – рейтинг Forbes

Поп-певец Майкл Джексон возглавил рейтинг самых богатых покойных знаменитостей.

Рейтинг составил журнал Forbes.

Первое место занял Майкл Джексон. Его творчество принесло доход на сумму 400 млн долларов.

На втором месте – певец Элвис Пресли (40 млн долларов).

Третью позицию занимает гольфист Арнольд Палмер (35 млн долларов).

ЧитайтеForbes назвал самую дорогую актрису мира

Также в десятке присутствуют регги-музыкант Боб Марли (23 млн долларов), актриса Мэрилин Монро (14 млн долларов), певец Прінс (13 млн долларов), музыкант Джон Леннон (12 млн долларов).

К слову, первые четыре строчки в списке самых высокооплачиваемых актеров телевидения по версии Forbes заняли актеры телесериала Теория большого взрыва.

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