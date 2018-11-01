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В США медсестру уволили из-за образа Бейонсе на Хэллоуин

В США женщину Шелби Хинан, работающую медсестрой, уволили из госпиталя из-за публикации фото с празднования Хеллоуина.

Об этом сообщает New York Post.

На Хеллоуин Хинан с мужем выбрали себе образы популярной певицы Бейонсе и ее супруга Джей Зи. Чтобы быть похожими на звезд, пара использовала грим, сделав свою кожу темной. Снимки из праздника пара опубликовала на своей странице в соцсети.

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После этого женщина, увидевшая снимок, позвонила в госпиталь и пожаловалась на медсестру. Хинан потеряла работу. Девушка ситуацию не комментирует и даже удалила свою страницу в Facebook.

Напомним, американскую журналистку Меган Келли уволили за вопрос, стоит ли считать наряд и мейкап “под афроамериканца” оскорбительным.

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