Ученые установили связь между телосложением человека и характером в восприятии окружающих.

К такому выводу пришли ученые из Университета Техаса в Далласе (США) Ин Ху и опубликовали исследование в журнале.

Для этого они разработали 140 компьютерных реалистичных моделей — мужчин и женщин разного телосложения. Затем они попросили 76 студентов поучаствовать в эксперименте. Испытуемым показывали персонажа и они должны были описать его, выбрав несколько черт характера из 30 предложенных на экране.

Эксперимент показал, что крупным телам участники чаще приписывали негативные черты. Например, они думали, что эти люди склоны к лени и небрежности. Обладателей стройных тел наделяли уверенностью в себе и инициативность.

Типично женскому типу (груша) и типично мужскому (широкие плечи и узкие бедра) участники приписывали активность и экстраверсию, иногда также вздорный нрав. Обладатели тел с менее выразительными формами казались испытуемым более пассивными, застенчивыми, зависимыми и заслуживающими доверие.

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