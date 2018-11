Ноябрь не собирается сбавлять обороты по количеству больших видеоигр и порадует новыми частями популярных серий. Факты ICTV собрали для вас лучшие видеоигры ноября.

Hitman 2

Популярная серия жанра Stealth Action – Hitman в этом году возвращается в виде Hitman 2. Седьмая часть серии станет продолжением видеоигры Hitman 2016 года. После событий предыдущей части агенту 47 придется охотиться на так называемого Теневого Клиента, попутно устраняя его частную армию.

Игровой процесс обещают достаточно похожим на предыдущую часть. После небольшого брифинга игрок будет попадать на большую локацию, где ему предстоит устранить несколько важных целей.

Всего в игре заявлено 6 локаций, в которых будет проходить “охота”. Хотя число и небольшое, расстраиваться не стоит, ведь каждый уровень сделан так, чтобы методов его прохождения было очень и очень много. Отравить цель, воспользоваться снайперской винтовкой, посеять панику и задушить жертву в толпе – выбор только за игроком.

Помимо большой реиграбельности, в игре будут присутствовать Неуловимые мишени. Это – режим со специальными целями, которые постоянно меняются. Лучше пристально изучать повадки целей в этом режиме, ведь у вас будет всего один шанс на выполнение контракта. Разработчики уже заявили, что первой “жертвой” станет актер Шон Бин.

Дата выхода: 13 ноября

Платформы: PlayStation 4, Xbox One и ПК

Fallout 76

Легендарная серия Fallout порадует в этом месяце своих поклонников и любителей радиоактивных пустошей, но не так, как вы думаете. Компания Bethesda решила изменить формулу и сделать из серии, которая всегда была рассчитана на одного игрока, онлайновую видеоигру.

Сюжет игры расскажет о выходцах Убежища 76, которое первым открылось через 25 лет после ядерного удара. Игрокам предстоит отправиться в путешествие, чтобы заново заселить пустошь людьми в открытом мире, который в 4 раза больше мира в Fallout 4.

Bethesda заявила, что многие системы из серии будут адаптированы для функционирования онлайн. Так, система V.A.T.S., которая позволяла остановить время и выбрать часть тела для выстрела, будет полностью перенесена в реальное время.

Без изменений не останется и повествование игры, ведь разработчики хотели сделать так, чтобы все другие люди, которых вы будете встречать, были другими игроками. Потому и к подаче сюжета пришлось подойти креативно.

Многим фанатам серии не понравилось такое нововведение, ведь делать из одиночной игры MMO RPG – это не всегда хорошая идея, да и все хорошо помнят печальный опыт с The Elder Scrolls Online, которая хоть и не была очень плохой, не передавала той замечательной атмосферы серии.

Дата выхода: 14 ноября

Платформы: PlayStation 4, Xbox One и ПК

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! и Let’s Go, Eevee!

Спустя 2 года после выпуска Pokemon Sun and Moon Nintendo решили порадовать не только фанатов основной серии, но и любителей Pokemon Go, выпустив Pokemon: Let’s Go, Pikachu! и Let’s Go, Eevee!, которая станет ремастером старенькой Pokemon Yellow.

Как и в других частях серии, главному герою предстоит преодолеть путь по региону, параллельно сражаясь за звание лучшего тренера. В зависимости от версии, игрока будут сопровождать Пикачу или Иви, которым можно изменять внешний вид и настраивать его под свои вкусы.

В Pokemon: Let’s Go, Pikachu! и Let’s Go, Eevee! будет присутствовать 151 оригинальный покемон, их мега эволюции и формы из региона Алола. Одним из самых больших изменений будет ловля покемонов, которую позаимствовали из Pokemon Go.

Управление разработано таким образом, чтобы каждому игроку нужно было использовать один контроллер Joy-Con, благодаря чему на любой консоли Nintendo Switch можно сразу играть вдвоем. Также новую видеоигру можно будет связать с приложением Pokemon Go, однако делать это не обязательно.

Дата выхода: 16 ноября

Платформы: Nintendo Switch

Battlefield V

Новую часть в популярной серии шутеров решили перенести на ноябрь, чтобы хорошо подготовить ее к релизу и чтобы Battlefield V избежал проблем своих предшественников. В этот раз серия вернется к своим истокам – временам Второй мировой войны.

Разработчики хотели сделать часть с еще большим упором на командную игру, но в бета версии это реализовали достаточно скудно. Теперь вы начинаете с очень маленьким количеством патронов, и здоровье не может восстановиться до максимального значения без помощи медика, на что жаловались многие игроки.

Вернется в игре и одиночная компания под названием War Stories, которая, как и в Battlefield 1, будет рассказывать разные военные истории времен Второй мировой войны. Также пообещали внедрить в Battlefield V и популярный на сегодняшний день режим Battle Royal, однако недавно стало известно, что он не будет доступен на выходе игры. Его добавят спустя пару месяцев после релиза.

После анонса игру преследуют различные споры о внедренных изменениях и сверхтолерантности, которую решили внедрить разработчики. Кроме того, многим не понравилась слишком большая настройка персонажей в видеоигре. Ведь можно было создать женщину с катаной за спиной и крюком вместо руки.

Разработчики пообещали снизить возможности настройки персонажей, но репутацию Battlefield V уже “подмочили”, даже учитывая то, что весь дополнительный контент для нее будет бесплатным.

Дата выхода: 20 ноября

Платформы: PlayStation 4, Xbox One и ПК

Darksiders III

После банкротства THQ никто не ожидал продолжения рассказа о похождениях Всадников Апокалипсиса из серии Darksiders, ведь после второй части, где игрокам давали возможность сыграть за Смерть, стало ясно, что разработчики изначально планировали выпустить 4 видеоигры. Но, благодаря усилиям THQ Nordic, в этом месяце можно будет узнать о судьбе всадника Ярости в Darksiders III.

События игры будут происходить параллельно приключениям Войны и Смерти. Ярость отправится на Землю, которая находится в состоянии войны, чтобы уничтожить Семь Смертных Грехов и положить конец бесконечному циклу смерти и возрождений.

Разбираться с врагами во время путешествия главной героини поможет верный кнут. Разработчики решили уменьшить количество врагов на экране, но сделать их намного сильнее, что должно сделать каждое сражение более персональным. На ранних этапах эта система смотрелась весьма вяло, но, судя по последним трейлерам, нас ожидает достаточно интересный Hack and Slash.

Как и в предыдущих играх серии, Всадника забросят в большой открытый мир, в котором большую роль будет играть исследование. По словам разработчиков, усиление Ярости будет больше похоже на систему, которая использовалась Войной. В целом, можно ожидать всего того, за что Darksiders полюбился игрокам, но с небольшими изменениями.

Дата выхода: 27 ноября

Платформы: PlayStation 4, Xbox One и ПК

К слову, компания Sony переиздаст ностальгическую приставку из 90-х, которая будет называться Sony PlayStation Classic.

