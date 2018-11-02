Хакеры похитили и выложили в сети информацию о 257 тыс. пользователях Facebook, среди которых 47 тыс. украинцев.

Хакерской атаке подверглись не менее 200 стран мира, в том числе пользователи Facebook из США, Великобритании, Бразилии и стран СНГ, но больше всего пострадали украинцы, свидетельствует анализ британской компании Digital Shadows, проведенный для ВВС.

Издание отмечает, что еще в сентябре данные 120 млн пользователей появились на сайте Fbserver. Хакеры предлагали предоставлять доступ – по 10 центов за аккаунт, но их реклама была отключена.

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В ходе расследования, инициированного Facebook, выяснилось, что этот сайт в августе зарегистрировал якобы житель Пакистана, который для регистрации использовал почту Mail.ru. Более того, он имел IP-адрес в Санкт-Петербурге, который ранее также использовали для рассылки вируса LokiBot, ворующий пароли.

До сих пор неизвестно, как именно хакеры получили доступ к данным пользователей соцсети, но, скорее всего, они пользовались вредными расширениями для браузеров.

К слову, недавно в США обвинили руководство соцсети Facebook в незаконном сборе данных о детях через приложение Messenger Kids.