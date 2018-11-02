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Fallout 76: разработчики рассказали о проблемах с версией на ПК

Из-за проблем с клиентом на ПК игроки не смогли принять участие в бета-тестировании Fallout 76.

Fallout 76

Во время бета-тестирования на ПК клиент Fallout 76 испортился и начал повторно загружать данные, из-за чего многие игроки не смогли опробовать видеоигру, сообщает PC Gamer.

Вице-президент компании Bethesda заявил, что состояние ПК версии видеоигры не очень хорошее.

Разработчики ожидали выявить проблемы во время предварительного тестирования Fallout 76, но не ожидали подобной ситуации.

– Приношу извинения тем, кому пришлось заново загружать клиент видеоигры. Но, я хочу сказать вам: это будет не последним препятствием на дороге. Мы продолжим исправлять ошибки, но в этом и цель проведения бета-тестирования – находить такие вещи и пытаться их устранить, пока люди наслаждаются видеоигрой, – сказал Хайнс.

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Выход Fallout 76 намечен на 14 ноября этого года.

К слову, Red Dead Redemption 2 появилась на прилавках и критики уже назвали ее одной из лучших видеоигр поколения.

Фото: Bethesda

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