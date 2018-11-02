Рабочая неделя подходит к концу и впереди ждут выходные! Так хочется освободиться от ежедневной рутины и ворваться в водоворот новых впечатлений, знаний и просто отдохнуть.

В такую холодную пору уже не очень хочется покидать дом, а Киев, как всегда, выманивает на улицу множеством событий, которые не дают покоя и заставляют снова и снова отправляться на поиски чего-то новенького.

На этих выходных киевляне смогут посетить фотовыставку музейного уровня от фотохудожников со всего мира.

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Также можно сходить на легендарный спектакль Здравствуйте, я ваша тетя! или же на очередной фестиваль Ulichnaya Eda.

Факты ICTV подготовили список лучших ивентов Киева в этот уикенд.

Photo Kyiv Fair

Chicago Central House

2 ноября, 12.00

Стоимость билетов: 100-200 грн

Купить билеты можно тут

Ярмарка Kyiv Photo Fair — 2018 представит выставку работ музейного уровня от фотохудожников со всего мира. Мероприятие будет посвящено развитию современного искусства в Украине в целом, и фотоискусству в частности. Кроме выставок фотографов и стендов всемирно известных галерей, на ярмарке посетителей ожидают лекции и дискуссии на тему арт-бизнеса в мире и Украине. Также для гостей мероприятия состоится коктейльная вечеринка.

Mustelide

Планетарий

3 ноября, 19.30

Стоимость билетов: 200-400 грн

Купить билеты можно тут

Волшебница электронной музыки из Беларуси Mustelide пожалует в Киев сыграть впечатляющую программу под куполом планетария в рамках своего проекта ARTSPACE. Музыка артистки имеет именно ту космическую необъятность, которая поможет гостю Запада ощутить звездное безграничие Вселенной. Слушателей ожидает невероятное шоу проекций под куполом планетария, что в сочетании с музыкой Mustelide подарит впечатления, которые останутся надолго.

Ulichnaya Eda. Квартирник

Арт-завод Платформа

3 ноября, 11.00

Стоимость билетов: 100 грн

Купить билеты можно тут

В такие прохладные, пасмурные дни так хочется побыть с родными, укутаться в одеяло и выпить чего-то горяченького. Такую возможность этим выходным предоставит фестиваль Ulichnaya Eda, который проведет свое последнее мероприятие в этом сезоне – Квартирник. В программе обещают много музыки, шахматы, Alias и пельмени со шпинатом.

Здравствуйте, я ваша тетя!

Театр Актер

4 ноября, 19.00

Стоимость билетов: 80-150 грн

Купить билеты можно тут

В эти выходные театр Актер играет всем знакомую комедийную историю Здравствуйте, я ваша тетя! Зрителей ждет рассказ о двух влюбленных студентах, которые готовы бороться за свою любовь против капризного дядюшки Спетлайга. Спектакль длится 1 час 45 минут с антрактом.

Музыка света 7 лучей

Планетарий

4 ноября, 19.30

Стоимость билетов: 200-400 грн

Купить билеты можно тут

Проект ARTSPACE киевского Планетария запускает новую программу 7 лучей. Для концерта будут использоваться древнейшие музыкальные инструменты, известные человечеству, которые еще испокон веков использовались для духовных практик и ритуалов. 7 лучей не просто музыкальный концерт, а путешествие в самопознание и построение диалога со своим внутренним Я. Проекции на куполе Планетария дополнят атмосферу космичности во время этого внутреннего путешествия.

Ранее Факты ICTV подготовили перечень мероприятий ноября, которые безусловно достойны внимания.