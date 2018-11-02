Сейчас в мире развернулась своеобразная гонка – кто создаст наиболее разумного, ловкого и эмоционального робота. Искусственный интеллект, который различает настроение человека, уже разработали японские и французские ученые. А вот китайские инженеры пошли еще дальше – что-то вроде эмоционального интеллекта поместили в куклу для сексуальных игр. Резиновые женщины и мужчины скоро станут совсем реалистичными, говорят их разработчики. Они смогут даже примитивно двигаться.

Роботизация уже вносит серьезные коррективы в нашу жизнь. Роботы-строители, повара каскадеры – искусственный интеллект в будущем может вытеснить биологический по определенным сферам жизни.

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По прогнозам специалистов по трудоустройству, существует угроза: могут исчезнуть сотни профессий, в том числе и в Украине. Как это ни странно, умная машина может потеснить даже журналистов. Несколько онлайн-изданий в Китае, Великобритании и Соединенных Штатах уже используют ботов для написания текстов.

А какое же тогда место отводится нам? Как насчет идеи совместной жизни машины и человека. Многие ученые считают, что данные человеческого мозга – память, мысли – в будущем можно будет загружать в компьютер.



К слову, Факты ICTV рассказывали о том, заменят ли роботы журналистов.