Факты ICTV записали историю из жизни в столице Дании. Интересными фактами делится украинка Эмилия Вацко, которая живет в Копенгагене и работает врачом.

Она выехала 5,5 лет назад, сдала датский и шведский языки на высоком уровне, подтвердила украинский медицинский диплом, получила датскую и шведскую медицинские лицензии, работает в Копенгагене и Стокгольме.

Девушка рассказывает о собственном опыте жизни в столице Дании.

Далее — прямая речь.

Дождь с ветром, отсутствие криминала и пряный Chai Latte

Три негативных момента

В Копенгагене, в первую очередь, “поразила” погода: постоянная серость, холодно, дождь, от которого не защитит капюшон или крепкий зонтик, ведь очень сильный ветер несет капли в лицо. Ветер мощный всегда — даже в солнечную погоду. Такая погода длится с конца сентября-начала октября и до завершения апреля. Здешний климат сразу научил меня правильно выбирать одежду — желательно водонепроницаемую и резиновые сапожки.

Второй негативный момент — отсутствие традиции теплой пищи на ужин. И это у многих так. В Украине мы привыкли готовить что-то горячее и вкусненькое, дабы согреться. А датчане — либо слишком заняты, либо ленивые, но вечером они едят что-то вроде холодных закусок, бутербродов.

Третий момент в том, что представители этой нации очень сложно и долго идут на сближение именно с иностранцами. Я не говорю, что они не являются дружественными, открытыми… Но пока они не узнают тебя получше, будут сохранять закрытость, прохладность, держать дистанцию и демонстрировать, что ты еще не в кругу доверия.

Три положительных момента

И все же позитивных моментов больше, чем негативных.

Сразу после приезда я почувствовала безопасность: осознавала, что полиция реагирует оперативно, Скорая по закону должна доехать за четыре минуты… В новостях я не слышала о криминале, это слово в Дании — wow-wow и граничит с фантастикой.

Второй положительный момент — любовь нации к повторному использованию вещей, recycling, как они говорят. Речь идет о переработке мусора, пластика, о покупке и реставрации использованных вещей, мебели… Старым вещам они дают еще один шанс вместо того, чтобы покупать новые.

И дело не в экономии, а в защите экологии, природных ресурсов — этому осознанию обучают с детства.

И третий прекрасный момент — Chai Latte. 🙂 Да, холодно, но спасает вкусный пряный напиток.

Почему большинство покупает жилье, а снять квартиру весьма сложно?

Экономная жизнь в доступных кредитах

В целом датчане экономят. Им сложно потратить большую сумму на подарок или новую вещь. На мой взгляд, есть такая тенденция: чем беднее человек, тем легче он что-либо отдает. Однако здесь люди привыкли, что все имеет свою цену. Тем более, в Скандинавии жизнь дорогая. Практически все население живет в кредите за дом, квартиру, машину. Поэтому, наверное, датчане очень тщательно планируют свой ежемесячный бюджет.

Кстати, в этой стране чаще покупают жилье, нежели арендуют. И это рационально, ведь ежемесячный кредитный взнос на 300-500 евро меньше арендной платы.

Чтобы получить кредит, необходимо иметь постоянный хороший официальный доход, а также сумму первого взноса в банк — 5% от стоимости недвижимости. Максимальный процент кредита на жилье — 2,5% годовых. С другой стороны, цены на недвижимость и автомобили просто космические. Семья со средней зарплатой (после уплаты налогов — это 2,5-3 тысячи евро) сможет выплачивать ипотеку и кредит на машину.

Если же человек теряет работоспособность или работу, то начинаются большие проблемы, банк все же заставит продать жилье, ведь деньги должны быть возвращены. В то же время большинство населения защищено страховкой от возможной потери работоспособности или работы.

Кастинг нанимателей

Если говорить об аренде, то жилье снять весьма сложно: предложений аренды немного, а спрос большой. Желающих снять квартиру немало, поэтому и цены высокие — от 1000 евро за пределами центра.

В Копенгагене бюрократический процесс аренды. Как это происходит? Существуют официальные сайты с квартирами, через которые ты контактируешь с владельцем. Ты пишешь своеобразное резюме и мотивируешь, почему заинтересован именно этими апартаментами, ты должен доказать, почему арендодатель должен избрать тебя. Затем определяется пятерка “финалистов”, которым показывают жилье, а потом уже выбирают между ними.

Высокие, но справедливые налоги, достойная “минималка” и тотальная бюрократия

Справедливые налоги

Чем больше зарабатываешь в Дании, тем дороже жизнь, ведь здесь высокие налоги (максимальный — 52%). Как по мне, эти налоги справедливы, ведь человек чувствует себя социально защищенным, в безопасности. И речь не только о неотложной помощи в “скорой”, но и об операции, реабилитации, родах, уходе, лечении хронических недугов.

Вся система работает слаженно. Человек раз заплатил и он спокоен. За детсад вносишь минимальную сумму, университет платный только для иностранцев, пенсионеры получают достойную пенсию… Следовательно, ты понимаешь, куда и для чего направляются твои налоги.

К слову, здесь работают профсоюзы, защищающие права датчан в той или иной профессиональной сфере. Есть такие Союзы по потере работы, куда ежеквартально уплачиваются взносы. И эти организации гарантируют: в случае потери работы или трудоспособности человек в течение 12-16 месяцев будет получать 80% своей заработной платы.

Вот почему датчане после университета и с получением первой работы вступают в профсоюз, платят определенную страховку. Даже потеряв работу, они смогут некоторое время нормально жить и гасить свои кредиты.

Минимальная зарплата = аренда, еда и транспорт

Минимальной зарплаты хватит на жизнь. В столице минимальный доход после уплаты налогов составляет 1800-2000 евро. Этих денег хватит на еду и общественный транспорт. Не уверена, достаточно ли этой суммы для погашения ипотеки в Копенгагене, но на аренду комнаты или однокомнатной квартиры за пределами центра должно хватить.

Относительно цен на продукты в столице, то хлеб стоит от 3 евро, литр молока от 1 евро, 10 яиц — 3 евро, килограмм сахара — 2 евро. Дабы в течение недели есть и мясо, и рыбу, то можно уложиться в 50 евро в неделю, двум людям — в 80 евро.

Еда в кафе и ресторанах безумно дорогая. Пицца в бюджетном кафе — 12-15 евро, а вкусненькая стоит около 20 евро. Эспрессо в недорогих заведениях — 3,5 евро, а капучино и латте — от 6-7 евро. В центре города эспрессо стартует от 7 евро, а капучино и латте — до 10 евро.

Билет на общественный транспорт в пределах центра на один час купишь за 3 евро. Проездной на месяц в двух зонах города (центральная часть) стоит 53 евро.

Чем больше зон надо охватить, тем больше платишь. Вся столица — это 3-4 зоны. Мне на работу надо проехать четыре зоны, поэтому проездной билет на месяц составляет 100 евро. Такой билет может оформить житель Дании, который имеет регистрационный номер, прописку, платит налоги. Турист имеет возможность приобрести билет на 72 часа.

Прозрачный рынок труда

Рынок работы — прозрачный. Вакансия в государственном или частном секторе публикуется на нескольких соответствующих web-ресурсах. Соискателю надо подать резюме и мотивационное письмо. Поначалу я отсылала резюме и где-то после 70-й попытки меня пригласили на собеседование в косметологическую клинику.

При трудоустройстве очень важно знание датского языка. Далеко не везде для работы хватит английского. Если ты знаешь английский и датский, то это плюс. Английского, возможно, будет достаточно в международных фирмах и в сфере IT.

Тотальная бюрократия

Когда говорят, что в Скандинавии бюрократия. Это правда. Если надо получить определенные документы, то это ооочень затяжное дело. Бывает, приходится ждать и три месяца. И ни с кем не договоришься, ведь здесь все равны перед Законом. Если написано, что справку надо ожидать месяц, то раньше ее не получишь. Нет понятия “мне, пожалуйста, срочно”.

Как сделать карьеру и почему трудоголизм… мотивирует

Профессиональный “ад” на пути к хорошей карьере

Я знала, что в Дании дефицит врачей. У меня была цель стать врачом именно там, но я не представляла, какой ад придется для этого пройти. Весь процесс занял 2,5 года.

Первое условие — сдать датский язык на высоком уровне, как минимум, на одну четверку и две пятерки (по старой украинской шкале). Полтора года я интенсивно обучалась языку — ежедневно, с 8.00 до 15.00. После обеда, с 16.00 до 20.00 работала в косметологическом кабинете. Только воскресенье было выходным.

Затем с первого раза сдала экзамен (устная речь, письменный четырехчасовой тест (аудирование, эссе, грамматика и т. п.), а также чтение).

Уже потом проходила медицинские экзамены для подтверждения моего украинского диплома. Речь об устном экзамене на протяжении дня, где предусмотрены 13 ситуаций различных медицинских профилей с реальными больными либо “актерами”. Также предусмотрен пятичасовой письменный тест.

После успешной сдачи получаешь временную лицензию на год. В течении этого времени полгода надо отработать с острыми неотложными состояниями в “скорой”, а остальные шесть месяцев — с хроническими больными. Мне, пожалуй, повезло вторую половину года работать в закрытом интенсивном психиатрическом отделении 🙂 Хотя, моя украинская специализация — дерматолог-венеролог.

И вот после этих 2,5 лет ты начинаешь практику как интерн с лицензией на год. В этот период следует максимально проявить свою компетенцию, твои супервайзеры отчитываются о тебе в Министерстве здравоохранения, необходимо заполнить кучу разных документов-подтверждений…

И уже только после года испытаний тебе выдают постоянную лицензию. Следовательно, ты начинаешь готовиться к получению врачебной специализации…

Трудоголизм, который… мотивирует

В Копенгагене, наверное, как и в каждой столице, надо очень много работать. По Закону, трудовой рабочий день является восьмичасовым. Однако объем задач таков, что зачастую сотрудники частных фирм не успевают справиться с проектом, дедлайном. Однако за сверхурочную работу никто не даст тебе достойных сверхурочных. Тем не менее, люди все равно трудятся более восьми часов, ведь они дорожат своей работой, поскольку бешеная конкуренция.

Я не скажу, что перерабатывают все, но есть такая тенденция среди моих друзей, знакомых.

Что касается меня, то я работаю в частной клинике с понедельника по четверг, по 10-12 часов в день, а пятница выходной. Однако бывает, что в четверг, после работы лечу в Стокгольм, где в пятницу веду прием.

Врачи в государственном секторе также работают очень много. Не уверена, что украинские медики выдержали бы такой физической, психоэмоциональной нагрузки. Врач практически живет на своей работе. Если после нескольких дежурств дадут один-два выходных, то и радуйся этому. Когда видим в сериалах, как врачи днюют и ночуют на работе, то это все правда.

С другой стороны, врачи трудятся, но знают почему. Когда медик достигает уровня специалиста или специалиста со стажем от 10 лет, это ему уже лет 50. В этот период уже нет дежурств, заработок высокий, прочный социальный статус. А пока врач молодой, пребывает на резидентуре или в процессе получения специализации, то это своеобразный ад, но все же с хорошим окладом.

6 недель отпуска на морях

Зато в этой стране предусмотрен длинный отпуск. У датчан, которые не врачи, есть и осенний недельный отпуск, зимний — на праздники и в феврале. По Закону, летний отпуск должен составлять не менее трех недель. Посему у датчан в течение года — 5-6 недель оплачиваемого отпуска. Они любят летать в Испанию, а более дорогой вариант — в Таиланд, Индонезию, Малайзию.

Мне повезло, ведь работаю в частной клинике. Летом ее закрывают на три недели и на две недели — зимой.

О бонусах и активном отдыхе

Множество бесплатных курсов

Для жителей Копенгагена, которые имеют регистрацию, платят налоги, предусмотрены бесплатные курсы. Языковые курсы для иностранцев бесплатные, если они здесь работают либо приехали за воссоединением семьи.

Кроме того, дважды в год проходят художественные, танцевальные, театральные, туристические, рукодельные кружки. Города и села привязаны к определенным коммунам. И каждая коммуна имеет свои предложения, которые присылает на почту горожанам. Датчане выбирают курсы и посещают их бесплатно.

Свободное время

Жители Дании активно проводят свободное время — занимаются спортом, бегают, гуляют с детьми, собаками в парках, лесах.

В период серости и дождей наступает время Хюґґе — со свечами, пледами, горячими напитками, вкусняшками к чаю, уютом.

Многие посещают кино, среди них большое количество пенсионеров. Еще местные любят выставки и литературные вечера.

Одиночество в идеальной столице

Одиночество в счастливом Копенгагене

Говорят, Дания зачастую лидирует в рейтингах счастья. Но я не сказала бы, что датчане счастливы. Они в изобилии и в безопасности, закон равен для всех, но это еще не гармония. Ведь почему такой высокий показатель самоубийств?

Интересно, что родители тщательно заботятся о своих малышах. С другой стороны, они ждут, когда дети закончат школу, выселятся и станут самостоятельными. А потом эти дети настолько погружаются в карьеру, личную жизнь и заботы, что у них просто не достаточно времени для отца с матерью. В конце концов, есть пенсионеры, которые доживают в домах престарелых, имея троих детей.

В Копенгагене ярко выраженное одиночество… Соседи могут 20 лет жить рядом и не здороваться. Многие люди не вступают в брак или вообще в отношения, здесь немало синглов. Также очевиден высокий показатель разводов. Люди просто одиноки…

И о метаморфозах…

Как Дания меняет мировоззрение

Безусловно, эта страна изменила меня. Датчане являются холодной нацией, но я научилась легко приспосабливаться к ним и к представителям других народов, сексуальных меньшинств… Здесь я научилась не стигматизировать людей.

Второй момент — в справедливости. Если человек очень чего-то хочет, тщательно учится, постоянно работает над собой, тогда он достигнет желаемого результата.

Здесь действительно присуща прозрачность, и если быть настойчивым, активно работать и не сдаваться, то карьера пойдет вверх и это будет ощущаться экономически. Да, некоторое время очень трудно, но если идти уверенно, шаг за шагом, то получишь плоды.

И третий момент — одежда. Я перестала акцентировать на одежде и прическе. Здесь главное — одеться тепло и с защитой от дождя, а прическу вообще нет смысла делать, ведь ветер ее разнесет.

Эвелина Гурницкая

ФОТО: из архива Эмилии Вацко