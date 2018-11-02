Студия Blizzard опубликовала трейлеры к обновленной версии компьютерной игры Warcraft 3.
Warcraft вышла еще в 2002 году. Это одна из самых популярных компьютерных стратегий сегодня.
Кстати, именно из ее модификации сделали DOTA!
В обновленную версии войдет также дополнение The Frozen Throne.
Студия Blizzard опубликовала два сюжетных трейлера и одно видео игрового процесса.
Сообщается, что стратегия получила новую графику, улучшенный искусственный интеллект противников и обновленную систему подборки врагов по сети.
Игра выйдет в 2019 году.
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Напомним, Факты ICTV ранее давали лучшие видеоигры ноября.
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