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Warcraft 3: Reforged получил улучшенную графику – трейлер

Студия Blizzard опубликовала трейлеры к обновленной версии компьютерной игры Warcraft 3.

Warcraft вышла еще в 2002 году. Это одна из самых популярных компьютерных стратегий сегодня.

Кстати, именно из ее модификации сделали DOTA!

В обновленную версии войдет также дополнение The Frozen Throne.

Студия Blizzard опубликовала два сюжетных трейлера и одно видео игрового процесса.

Сообщается, что стратегия получила новую графику, улучшенный искусственный интеллект противников и обновленную систему подборки врагов по сети.

Игра выйдет в 2019 году.

Читайте: Стоит ожидания – критики о Red Dead Redemption 2

Напомним, Факты ICTV ранее давали лучшие видеоигры ноября.

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