Во время BlizzCon 2018 компания Blizzard анонсировала новую видеоигру во вселенной Diablo – Diablo Immortal.

Diablo Immortal была анонсирована во время BlizzCon 2018. Однако фанаты не особо обрадовались, поскольку видеоигра выйдет на мобильные устройства.

Слухи о выходе новой части из серии Diablo ходили уже давно, однако никто не ожидал увидеть продолжение на мобильных платформах.

Действие новой видеоигры будет происходить между 2 и 3 частью серии. Для игры будут доступны некромант, охотник за демонами, варвар, волшебник, крестоносец и монах.

Что примечательно, все классы взяты из Diablo 3, однако колдун в новой видеоигре не будет присутствовать.

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Многих пользователей откровенно разозлил такой шаг компании и сейчас у трейлера игрового процесса соотношение лайков и дизлайков составляет 4 тыс. к 106 тыс.

Diablo Immortal будет доступен для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и iOS.

К слову, студия Blizzard опубликовала трейлеры к обновленной версии видеоигры Warcraft 3: Reforged.

Фото: Blizzard

Відео: Diablo