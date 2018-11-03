Сегодня благоприятное время для занятий творчеством, например живопись или пение.
Гороскоп на 3 ноября публикует Telegram-канал Astro.Expert.
Добрые дела, совершенные сегодня, могут быть оценены по достоинству. Особенно хорошо оказывать внимание и помощь пожилым людям.
Активные социальные контакты сегодня нежелательны. Любые спорные и конфликтные ситуации желательно урегулировать мирным путем.
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Если захочется добавить романтики в отношения, то лучше обговорить все детали заранее и все спланировать, иначе возможно недопонимание.
Важно найти сегодня время для отдыха, уединения.
Напомним, мы также публиковали эксклюзивный гороскоп на ноябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.
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