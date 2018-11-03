Всемирный день мужчин отмечают ежегодно в первую субботу ноября. В 2018 году праздник приходится на 3 ноября. Факты ICTV знают, что подарить мужчинам.

Всемирный день мужчин – прекрасная возможность напомнить любимому, другу или отцу о своей любви, а также уделить им все свое внимание и тепло.

Если вы еще не придумали, чем удивить мужчин в этот день, у нас есть несколько идей символических подарков.

Набор нижнего белья

Подарок достаточно личный, при этом нужный. Выберите хорошее белье известного бренда и наблюдайте неподдельную радость на лице родственника или любимого.

Набор для чистки обуви

Такой подарок подготовит современного мужчину к любым жизненным ситуациями позволят ему всегда выглядеть “с иголочки”.

Деревянный пазл

Идеальный подарок для мужчин, которые любят мастерить и собирать что-то своими руками. К тому же, такой пазл понравится мужчине любого возраста и профессии.

Термокружка

С таким подарком мужчина будет вспоминать о вас по пути на работу, в походе или на прогулке. Очень нужный и практичный подарок, выбрав который вы точно не ошибетесь.

Подарочный сертификат

Лучший подарок – эмоция! Подарите сертификат на впечатление – пускай мужчина покатается на вейкборде, прыгнет с парашютом или проведет время на экстремальном вождении.

Книга

Думаете, слишком старомодно? Нет уж, правильно подобранная книга никогда не лишняя. Это отличный признак тонкого вкуса и желания подарить мужчине ценные знания.

Косметика для бороды

Борода и усы придают образу мужчины брутальности, мужественности и решительности. Именно поэтому к уходу за ними они подходят с особенным трепетом. В наборе есть масло для роста и бальзам для бороды, воск и расческа.

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Настольные игры

Хорошая настольная игра скрасит ваши вечера и станет поводом чаще видеться с друзьями. Выбор разнообразный – Монополия, Манчкин, UNO, Колонизаторы.

Кожаный ремень

Стильный кожаный ремень ручной работы позволит мужчине почувствовать себя настоящим ковбоем, а также вдохновит на смелые поступки.

Релакс

Ни один мужчина не откажется от сеанса расслабляющего массажа, особенно если его будет делать любимая женщина. А в комплексе с романтическим ужином – беспроигрышный вариант.

Ранее Факты ICTV писали, что самые обаятельные мужчины рождаются под знаком зодиака лев, водолеи и близнецы.

Фото: Starsstudio | Dreamstime.com, unsplash, Garsya | Dreamstime.com,

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