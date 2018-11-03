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Всемирный день мужчин: СМС-поздравления в стихах и картинках

Всемирный день мужчин приходится на первую субботу ноября. Факты ICTV подготовили поздравления в стихах и картинках.

* * *

Мой любимый, с Днем мужчин!

Ты у меня такой один:

Ловкий, сильный, быстрый, смелый,

Умный, мудрый и умелый,

Скромный, ласковый, спокойный,

Самый лучший и достойный!

Вот за что тебя люблю,

И судьбу благодарю!

* * *

В Международный день мужчин

Желаю, чтоб тебе, любимый,

Для грусти не нашлось причин,

И был ты Господом хранимый,

Я благодарна ноябрю

За обретенный этот праздник

И говорю тебе – Люблю!

И счастлива – Ты мой избранник!

* * *

Пришла пора нам отмечать

Международный день Мужчин.

Отец, муж, сын и брат, и зять –

Ролей так много – он один!

И пол мужской – не просто звук,

Не пропадет сей дар вовек,

Защитник, муж, отец и друг –

Так назван сильный человек!

***

Самых умных, самых стильных, самых классных,

Полных творческой энергии и сил,

Пусть ворчливых, но по-своему прекрасных,

Поздравляем мы сегодня всех мужчин.

 

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Всемирный день мужчин: СМС-поздравления в стихах и картинках / 9 фотографий

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